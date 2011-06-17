Дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка354 просмотра
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Нужно сделать дизайн главной страницы сайта irnika.com.ua

Надо изучить сайт и разработать главную страницу, которая бы давала представление о всех направлениях деятельности компании.

там должны быть представленывсе ваши направления

боковое меню вообще убрать

на главной нужно можно сделать разделы:

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вот это все можно поместить на главной - это как навигатор всего сайта

уровень цены и сроки указывайте в предложениях.

12 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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