Дизайн и верстка главной страницы сайта (html+css)

Нужно сделать по аналогии с cinizm.ru сайт на тему кидал (списки кидал). Нужен только продуманный дизайн главной страницы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание:
1. Дизайн.
2. Утверждение.
Верстка главной страницы сайта:
3.1. Сайт будет делаться на modx. Поэтому нужен просто html, css + соп. файлы.
Что бы можно было открыть страницу локально.
3.2. На основе всего вышеперечисленного - нужен шаблон joomla 1.5.
Заказчик хочет сам еще параллельно ковыряться-развлекаться
Все блоки должны быть плавающими вниз. И в первом и во втором случае. Джумлисты поймут.
Ориентир. Заказчику понравился сайт: http://azoren-archipel.de/cms/website.php
Но это не должен быть копи-паст. Личное пожелание - более строгий стиль. Но в этом духе.
Тематика работы - возит людей в туры в на озеро Байкал, например. В общем в ту местность.
Оплата в 3 этапа, описанных выше. Но все обсуждается. Сделки только безопасные.
А конечно поеимаю, что перебирать можно до бесконечности. Но у меня должно быть право
выбора или полной переделки на этапе дизайна. Но со здравым смыслом и обоснованными претензиями.
С уважением ко всем фрилансерам, Игорь
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Интересует редизайн шаблонов dle 9.2. Под редизайном имею ввиду изменение графики шаблона ( все картинки использованные в шаблоне ) под соответствующую тематику. Выбирать исполнителя буду по минимальной цене. Работа = просто замена уже ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Разработать оригинал-макеты двух страниц веб-сайта туристической компании. Наличие технического задания. Просьба указывать сроки и стоимость выполнения работы после предварительного ознакомления с брифом!Закрыт12 лет назад
Требуется новый готовый шаблон, подходящий под дальнейшую планируемую SEO. Тематика: Оптовая продажа инструментов и светотехники для автомобилей. Дизайн: "резиновый". Особенности дизайна: неаляповатый, оригинальный. Цветовая гамма: изначально планировалась темная, рассмотрим предложения. Прошу предоставить примерный дизайн (можно, в принципе, даже интересные JPG-наброски ...Завершен12 лет назад
Подробности в аське 399036584. Кидайте ссылки на портфолио. Оплата по факту любым способом (нал в москве, безнал, электронка) Ищется дизайнер из Москвы или области (проектов много и нужен постоянный контакт и редкая возможность встреч в офисе в ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Разработка макета интернет-магазина кондиционеров.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
Сверстать, и оформить как шаблон для Data Life Engine 9.2 Блоки Верхнее меню ( О Сайте Dubli Это Интересно Скидки % Зарегистрироваться Заказать звонок) Блок Навигация Блок Архив Новостей И ...Завершен12 лет назад
- $200
Здравствуйте. Нужно нарисовать дизайн сайта, посвященного посуточной аренде квартир. ТЗ с общим расположением элементов прилагается. Если есть вопросы, пишите сюда или на почту [email protected] Спасибо. С уважением, Антон НиколаевДизайн сайтов37 заявокЗакрыт12 лет назад
Нарисовать макет сайта для компании, торгующей плазменными телевизорамиЗавершен12 лет назад
- $50
Кто сделает шаблон под zagruzka-plus.ru ? Помощь срочно нужнаДизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад