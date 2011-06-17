Дизайн и верстка главной страницы сайта (html+css)

Описание:

1. Дизайн.

2. Утверждение.

Верстка главной страницы сайта:

3.1. Сайт будет делаться на modx. Поэтому нужен просто html, css + соп. файлы.

Что бы можно было открыть страницу локально.

3.2. На основе всего вышеперечисленного - нужен шаблон joomla 1.5.

Заказчик хочет сам еще параллельно ковыряться-развлекаться

Все блоки должны быть плавающими вниз. И в первом и во втором случае. Джумлисты поймут.

Ориентир. Заказчику понравился сайт: http://azoren-archipel.de/cms/website.php

Но это не должен быть копи-паст. Личное пожелание - более строгий стиль. Но в этом духе.

Тематика работы - возит людей в туры в на озеро Байкал, например. В общем в ту местность.

Оплата в 3 этапа, описанных выше. Но все обсуждается. Сделки только безопасные.

А конечно поеимаю, что перебирать можно до бесконечности. Но у меня должно быть право

выбора или полной переделки на этапе дизайна. Но со здравым смыслом и обоснованными претензиями.

С уважением ко всем фрилансерам, Игорь