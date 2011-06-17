Дизайн главной страницы интернет-магазина

Подробности в аське 399036584. Кидайте ссылки на портфолио.

Оплата по факту любым способом (нал в москве, безнал, электронка)

Ищется дизайнер из Москвы или области (проектов много и нужен постоянный контакт и редкая возможность встреч в офисе в Москве)

В среднем 4500 руб. за сайт (стандартный бриф), но может быть и больше, в зависимости от сложности дизайна.

Граждане фрилансеры. Ну читайте сначала текст, написанный выше. Если бы мы искали дизера не из Москвы, то так бы и написали. Дизер нужен из Москвы, или области, чтобы была возможность иногда (иногда!!!!) приезжать к нам в офис на согласование проектов с заказчиком. разовых фрилансеров у нас много, сейчас ищем на этот проект и с возможностью работать далее, на постоянной основе. Если уживемся, то возможна постоянная работа в офисе. Вот. Всем спасибо!