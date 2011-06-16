Требуется создать группу ВКонтакте (г. Черкассы)

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Требуется создать группу в контакте с последующим продвижением по региону - Черкассы (Украина).

Что по чем?

13 лет назад
transserfing
Сергей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
yescup
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$15
1 день
Я выбрал этого человека победителем в своей заявке о создании группы ВКонтакте, но он так больше и не вышел на связь. Не серьезно!!!
То что я оставил заявку еще не значит, что я дал Вам гарантию что буду с Вами работать. Да я был занят и вообще сюда не заходил, но это не повод писать отрицательный отзыв.
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