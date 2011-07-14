Дизайн сайта ветеринарной клиники

$275
Дизайн сайтовЗавершен57 заявок3195 просмотров
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#1$275

Здравствуйте.

Сайту нашей ветеринарной клиники требуется обновление.

Структуру будущего сайта можно увидеть на http://beta.biocontrol.ru. Фактически эту структуру и расположение элементов (колонки, шапка, меню, контент) надо причесать и красиво оформить. Если при этом у вас появятся идеи как сайт можно улучшить, мы всегда открыты для обсуждения.

Общая ширина - 980 пикселей. Центральная колонка - не меньше 500, по возможности - 550. Левая колонка может быть уже правой.

Основной цвет сайта - белый. Шрифты должны быть достаточно крупные, для контента - без засечек, в шапке - по вашему выбору. Должны быть предусмотрены заголовки от H1 до H4 можно и до H6), цитаты, таблицы.

В конкурсе требуется разработать главную страницу и одну из внутренних (т.к. слайдшоу на внутренней странице уходит из шапки).

http://beta.biocontrol.ru - главная, основной дизайн. Очень важно разобраться с шапкой. В ней собрано несколько разных элементов, которые надо грамотно расположить, чтобы они все читались, но шапка при этом не выглядела перегруженной.

Можно менять их размеры, цвета, расположение так, как вы их видите. Безусловно, название клиники и телефон являются приоритетными. При верстке все элементы должны быть выполнены в виде текста, а не изображений (кроме логотипа, конечно), поэтому шрифты стоит использовать стандартные, возможно с какими-то CSS-эффектами, которые в дальнейшем сможет применить верстальщик.

Слайдшоу наверху будет только на главной. На остальных страницах - снизу.

Несколько текстовых баннеров в правой колонке: вызов врача на дом, зоотакси, аптека. Иногда появляется необходимость о чем-то проинформировать наших клиентов: об изменении графика работы, или о том, что аппарат МРТ недоступен в течение какого-то времени. (на biocontrol.ru эта информация находится в верхней строчке над сайтом, но это костыль от которого хочется отказаться).

Оформление блока новостей: маленькая картинка + текст.

Какие-то блоки, например, те же новости, могут впоследствии переместится из правой колонки в левую.

Наличие в шапки изображения онкоцентра (в приложении) обязательно.

Дополнительные страницы, оформление которых потребуется от победителя конкурса:

http://beta.biocontrol.ru/testimonials/ - отзывы

http://beta.biocontrol.ru/category/nash-blog/ - блог

http://beta.biocontrol.ru/nash-blog/zapis-4/ - оформление древовидных комментариев. + хлебные крошки, включая заголовок страницы. Хочется красивого, стильного решения.

http://beta.biocontrol.ru/razdel-dlya-specialistov/ - левое меню будет оформлено, как и на главной. А вот список мероприятий в правой колонке отдельный.

http://beta.biocontrol.ru/welcome/ - отдельная шапка на английском языке. Элементы похожи на русский, но все же немного отличаются.

Есть 2 варианта подхода к дизайну:

1. В приложении вы найдете вариант дизайна, созданный нашим знакомым дизайнером (к сожалению закончить работу в ближайшее время он не может по своим семейно-рабочим организационным проблемам).

Общая концепция нас устраивает. Однако есть множество мелких недоработок в деталях: нет информации об обратном звонке, отступы разной высоты, странная кнопка "для специлистов", текстовые баннеры в правой колонке совершенно потерялись. Не хватает общей контрастности и законченности.

Доведение данного варианта до ума запросто может привести к победе. :)

2. Вы можете начать с нуля и создать полностью свой вариант.

Нам очень нравится Apple.com и ikea.com, надеемся этого вполне достаточно для ориентира, в какую сторону работать.

Победитель будет выбран в промежутке с 1 по 10 июня (совещание руководства, обсуждение и прочая бюрократия требуют времени).

В случае, если ни один из вариантов дизайна не дотянет до профессионального уровня – конкурс будет продлен!

Руководство по использованию фирменного стиля, которое можно взять за основу - http://www.onlinedisk.ru/file/682030/.

Корпоративные шрифты выложим при необходимости - спрашивайте.

Если у вас возникают какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, не стесняйтесь писать личные сообщения. :)

Дизайн сайта
13 лет назад
Brim
41 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
#1
Отличный дизайн. Очень быстрая реакция на все пожелания. Спасибо! Думаю, что еще обратимся. :)
Хорошо поработали. Все правки были поставлены корректно и конкретно. Был рад сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
#1
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