Сделать раскрывающее меню каталога товаров

Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. Система управления AmiroCMS 5.12

Адрес сайта и доп. информацию вышлю в личку. Пишите стоимость и сроки.