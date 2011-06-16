Сделать раскрывающее меню каталога товаров

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Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. Система управления AmiroCMS 5.12

Адрес сайта и доп. информацию вышлю в личку. Пишите стоимость и сроки.

13 лет назад
inftech
Теч 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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