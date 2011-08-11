Нужно срочно доделать дизайн страницы сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен59 заявок1056 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/

ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий макет и набросок!

Просьба дизайнеров с манией величия только что освоивших фотошоп не обращаться!!! Если вы хотите сделать дизайн как вам вздумается, игнорируя все просьбы по проекту - оплачивайте свой дизайн сами!

Все что нужно - отрисовать ГАЗОН, МЕНЮ и Окно "НОВОСТИ" по уже имеющимся наброскам!

Кого заинтересовал проект, сразу стучите мне в скайп: Cooloover, обсудим проект, я вышлю макет

12 лет назад
Coolover
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
12 лет назад
$300
7 дней
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием! Было тяжело найти дизайнера, который сможет выполить нашу задумку по дизайну сайта качественно и красиво, Дмитрий превзошел все наши ожидания, предоставив нам, очень красивую и гармонично составленную по цветам главную страницу. У Дмитрия очень хорошее чувство стиля и цвета - все элементы дизайна главной страницы замечательно сочетаются, работать с ним легко и приятно, так как он прислушивается к каждому замечанию и пожеланию, делает все очень оперативно, держит в курсе событий. рекомендую как отличного специалиста!
Очень доволен работая над проектом с Анастасией! Анастасия, предложила выполнить очень интересный творческий проект. Я получил четкие инструкции и пожелания заказчика до выполнения проекта. Очень оперативно решались любые вопросы возникшие у меня по ходу выполнения. Очень приятна в общении. После утверждения макета - получил мгновенно оплату. Рекомендую как очень порядочного и ответственного заказчика!!! Спасибо за работу!!! Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем! ))) С ув.Дмитрий
  • Похожие заказы

  • Дизайн шаблона сайта для туристической компании

    Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.

    Дизайн сайтов4 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы.

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн главной страницы. Тематика - интернет магазин игружек Android Самое главное минимализм. Использование только цветов платформы Android (2-3 цвета, основной зеленый). Исполнителю предоставлю список сайтов похожей тематики.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн инет-магазина детской мебели для Webasyst

    Необходимо разработать дизайн интернет-магазина детской мебели и натянуть его на движок Webasyst. Инет-магазин должен быть в красочных тонах. Формат расположения блоков классический: Сверху - шапка сайта, под ней горизонтальное меню для разделов: о компании, прайс лист, оплата ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать шапку для сайта. В минималистическом стиле - логотип, форма поиска, карта России, подложка. Примерно то что нужно - во вложенном файле. Шапка (набросок) нужна сегодня. Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио. Спасибо. ++++ Нужен еще 1 исполнитель

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по готовому макету

    $50

    Нужно сделать дизайн сайта для фирмы по продаже отделочных профилей по готовому макету. Вот тут макет - http://a-profiles.com.ua/main.jpg. Вот здесь логотип - http://a-profiles.com.ua/logo2.jpg. Размеры в макете условные. На главной странице показать каталог товаров. Список разделов с подразделами для каталога ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для форума на основе phpBB3

    Предполагается создание форума на основе phpBB3 сам сайт установлен, необходим дизайн Форум будет посвящен онлайн играм, дизайн должен же быть "посвящен" или быть в духе игры, указанной на сайте. Можно сделать на основе имеющегося скина, можете предложить ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад