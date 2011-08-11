Нужно срочно доделать дизайн страницы сайта

Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/
ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий макет и набросок!
Просьба дизайнеров с манией величия только что освоивших фотошоп не обращаться!!! Если вы хотите сделать дизайн как вам вздумается, игнорируя все просьбы по проекту - оплачивайте свой дизайн сами!
Все что нужно - отрисовать ГАЗОН, МЕНЮ и Окно "НОВОСТИ" по уже имеющимся наброскам!
Кого заинтересовал проект, сразу стучите мне в скайп: Cooloover, обсудим проект, я вышлю макет
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