Нужно срочно доделать дизайн страницы сайта

Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/

ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий макет и набросок!

Просьба дизайнеров с манией величия только что освоивших фотошоп не обращаться!!! Если вы хотите сделать дизайн как вам вздумается, игнорируя все просьбы по проекту - оплачивайте свой дизайн сами!

Все что нужно - отрисовать ГАЗОН, МЕНЮ и Окно "НОВОСТИ" по уже имеющимся наброскам!

Кого заинтересовал проект, сразу стучите мне в скайп: Cooloover, обсудим проект, я вышлю макет