Дизайн шаблона сайта для туристической компании

С этим фрилансером только время потерял. Обещала результат в течение 2-3 дней, на второй день прислала что-то невразумительное, никак не соотносящееся с заданием по проекту. Я говорю: "не можете сделать, давайте спокойно разойдемся и все". Илона же убедила продолжить и сказала, что ей нужно еще время. Обещала выйти на связь через 2 дня. На данный момент прошло уже 2 недели. Ни слуху ни духу. По всем каналам молчит.