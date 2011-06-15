Дизайн шаблона сайта для туристической компании

Обновить дизайн детского магазина, сделать его четким, стильным но детским, и к тому же легким, сверстать и натянуть. Пожалуйста ваши портфолио, если нет, то в личку примеры присылать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть сайт:
Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5.
Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
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