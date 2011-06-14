Обновить дизайн интернет-магазина + верстка

$250
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок536 просмотров
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Обновить дизайн детского магазина, сделать его четким, стильным но детским, и к тому же легким, сверстать и натянуть.

Пожалуйста ваши портфолио, если нет, то в личку примеры присылать.

12 лет назад
happykid
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад