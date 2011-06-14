Приватно для o-mega

Приветствуем! Итак, разрабатывается дизайн портала тематических обзоров (новости, аналитические статьи, комментарии, обзоры и т.д.). В дальнейшем портал будет иметь несколько тематических направлений и располагаться на нескольких поддоменах - т.е. по сути будет несколько разных тематических сайтов, ...