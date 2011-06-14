Приватно для o-mega

Необходимо разработать дизайн интерфейса системы и подогнать основной сайт под еденый стиль. О системе: Онлайн HR платформа для оценки и отбора кандидатов. Основная направленность сервиса ориентирована на структурирование процесса найма и оптимизацию рутинных процессов. Платформа не заменяет ...
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Нарисовать внутренние страницы сайта.
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