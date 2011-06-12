Нужен бэкграунд для сайта

Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно).

У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта

Задача – сделать новый симпотичный фон В ВЕКТОРЕ. Подробности скину изъявившим желание сотрудничать.

P.S. Я готов заплатить хорошую сумму за качественную работу, поэтому прошу не проходить мимо хороших специалистов по векторной графике : )

P.P.S. Если сработаемся – будет достаточно много различных заказов.

P.P.P.S. Указывайте, пожалуйста, предполагаемую/приблизительную цену!