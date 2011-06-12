Нужен бэкграунд для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки222 просмотра
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Есть сайт (финансовый агрегатор). Урл в приложенном файле (прошу прощения, что так сложно).

У сайта сейчас видоизмененныё фон, сделанный из клипарта

Задача – сделать новый симпотичный фон В ВЕКТОРЕ. Подробности скину изъявившим желание сотрудничать.

P.S. Я готов заплатить хорошую сумму за качественную работу, поэтому прошу не проходить мимо хороших специалистов по векторной графике : )

P.P.S. Если сработаемся – будет достаточно много различных заказов.

P.P.P.S. Указывайте, пожалуйста, предполагаемую/приблизительную цену!

13 лет назад
Lord-Freeman
Антон Чехов 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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