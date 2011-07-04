Дизайн для сайта недвижимости (каталога)

Необходимо разработать дизайн сайта для компании, которая занимается продажей мед.оборудования. Так сказать ТЗ: сайт должен быть 3-х колоночный Цвет сайта (ФОН): грязно-белый или цвет льна. Также на сайте могут быть использованы следующие цвета: желтый, коричневый, зеленая пастель (фисташковый) Нельзя: разные ...