Дизайн для сайта недвижимости (каталога)

$110
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок377 просмотров
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Требуется разработать дизайн для сайта недвижимости.

Пример сайта который нравится http://www.gdeetotdom.ru/

Желательно найти дизайнера и верстальщика в одном лице.

13 лет назад
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tantorr
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$110
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
спасибо за сотрудничество
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