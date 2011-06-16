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$10
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок252 просмотра
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Требуется красиво оформить группу Вконтакте.

Тема украшения - бижутерия.

13 лет назад
Greenfoxru
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо Павел. Очень доволен работой с Павлом, сделал все быстро и отлично. Буду обращаться еще.
Все отлично!
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