Необходим хороший, тематичный дизайн для магазина канцелярских товаров. Все требования и материалы в приложении - техническом задании (tz.rar) Внимание! Без достаточного кол-ва ВАШИХ работ с магазинной тематикой в портфолио просьба не беспокоить! Сроки на все про ...
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Требуется красиво оформить группу Вконтакте.
Тема украшения - бижутерия.
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