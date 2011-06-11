Дизайн магазина канцелярских товаров

$150
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок364 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим хороший, тематичный дизайн для магазина канцелярских товаров.

Все требования и материалы в приложении - техническом задании (tz.rar)

Внимание!

Без достаточного кол-ва ВАШИХ работ с магазинной тематикой в портфолио просьба не беспокоить!

Сроки на все про все - неделя, учитывайте задержки на согласования, брифинги и прочее.

UPD: исполнитель не найден, новый набор желающих.

12 лет назад
dvd
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
31 отзыв
Выбранные исполнители
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Dolli
Алена 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
21 отзыв(-2)
13 лет назад
$150
7 дней
Исполнитель пропала, на связь не выходит, работу не выполнила. PS. Вообще очень обидно и непонятно, получить такой сюрприз после двух успешных заказов. Даже не извинилась. Поэтому категорически НЕ рекомендую.
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
7 дней
  • Похожие заказы

  • Проект для художника-дизайнера

    Добрый день. Ищу дизайнера - художника для выполнения одного личного проекта! Суть нужен не сложный дизайн - но креативно оформлен. (даже немного бредово :)) Есть несколько страниц - Главная,......,.........,...., контакты итд Нужно нарисовать красиво надписи...и оформить соответственно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн + верстка

    Требуется сделать эксклюзивный, яркий, уникальный, дизайн для сайта по тематике грузоперевозки и подогнать под шапку сайта http://gruzotrans.com Придумать расположение блоков и отверстать страницы сайта (WP) . Перед версткой примерно объяснить или лучше показать, как ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка + стиль меню для сайта

    Необходим дизайнер для прорисовки шапки к сайту и стиля меню. Бюджет ограничен. Сделать надо срочно. предложения можно в личку. Ссылку дам кандидатам.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта про двери

    Нужен дизайн сайта "Двери "Империал". Структура во вложенном файле. Лого дам. Общий фон светлый - белый или бежевый. В шапке красивый интерьер с дверью или лужайка с озером и дворцом (обыгрываем название "империал") Оплата 2000р. или предлагайте свою ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта посуточной аренды

    $250

    Приветствую. Требуется создать дизайн сайта посуточной аренды. Работа в 2 этапа 1) Набросок дизайна - Показ - Одобрение (так как может не понравится выбранное вами направление) 2) Доработка наброска до финальной версии - Создание дизайна в светлых тонах - Возможно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $33

    Планируется открытие веб-студии, нужен дизайн сайта. В дальнейшем можем давать работы по дизайну. Примерно как выглядит сайт(структура) в приложении,l пояснения в личке или skype, icq Креативные предложения приветсвуются! Бюджет небольшой 1000 рублей, но придумывать ничего практически не нужно, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта (редизайн сайта)

    Создание (редизайн) дизайна сайта для домена www.bankproject.ru ТЗ на сайт и логотип пришлю по запросу. Сроки- сжатые- до понедельника. Предоплата невозможна. Нужен дизайн хотя бы в небольшом разрешении. Планируется создание дизайна на Joomla. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн по образцу и верстка под джумла

    $60

    Здравствуйте. Задача сделать простенький дизайн. Образец есть, всё берем с него, только меняем цвета и перерисовываем шапку. Верстаем и устанавливаем на Joomla (1.5) Сроки: 12.06.2011 (можно вечером) Оплата сразу после выполнения. Если всё устраивает - пишите в личку, я ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад