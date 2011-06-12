Дизайн по образцу и верстка под джумла

Здравствуйте.

Задача сделать простенький дизайн. Образец есть, всё берем с него, только меняем цвета и перерисовываем шапку. Верстаем и устанавливаем на Joomla (1.5)

Сроки: 12.06.2011 (можно вечером)

Оплата сразу после выполнения.

Если всё устраивает - пишите в личку, я высылаю все материалы и начинаем работать.

Предыстория:

Был у меня хороший дизайнер/верстальщик. Делал всё четко и оперативно, я также оперативно ему оплачивал работу. Работали с осень. С мая месяца работать с ним стало не выносимо. Никогда нет у компьютера, телефон не берет по 2-3 дня, работу не делает.

По-этому щас активно ищу дизайнера/верстальщика для работы над проектами. Если сработаемся - работы будет хватать.