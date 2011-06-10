Дизайн и структура для интернет каталога

Хотелось взять на работу дизайнера для отрисовки сайта(5-6 вкладок меню) и форума(Надо чтобы поставили булку 3.8 нарисовал сайт и шапку на форум(2 шаки 1 сайт другая форум анимированные или флеш) желательно чтобы все это было ...