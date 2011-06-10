Нужен дизайн главной

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки266 просмотров
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Здравствуйте, тема сайта : Реп Баттл.

Важно что бы исполнитель имел опыт с Реп Баттлами или с Реп тематикой.

От Вас цена и сроки.

13 лет назад
warmen
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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