Изменить шапку сайта

Приветствую, нужно сделать дизайн шапки сайта, http://рок-атрибутика.рф/ хочется так, чтобы было стильно интересно, естественно в тему, то есть кожа, рок-атрибутика и все такое. надпись кожа, ее можно менять на ваш вариант, что то должно быть типа логотипа, но слово ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В шаблоне сайта есть так сказать шапка , и под ближайшие праздники я её украшаю .
так вот мне надо её украсить под летний вариант , и осенний .
пример Вам покажу.
предлагайте своё портфолио .
Бюджет не больше 10$
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