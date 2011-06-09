Шапка сайта и потом дизайн

Приветствую,

нужно сделать дизайн шапки сайта,

http://рок-атрибутика.рф/

хочется так, чтобы было стильно интересно, естественно в тему, то есть кожа, рок-атрибутика и все такое.

надпись кожа, ее можно менять на ваш вариант, что то должно быть типа логотипа, но слово кожа лучше оставить

где то надо вместить телефоны, там, где ремешок и слово войти тоже можно менять, в общем вся шапка ваша.

пока только шапка, дизайн, структура построения блоков самого сайта остаются, к ним вернемся позже.

ждем ваших креативных идей.