Шапка сайта и потом дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок415 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую,

нужно сделать дизайн шапки сайта,

http://рок-атрибутика.рф/

хочется так, чтобы было стильно интересно, естественно в тему, то есть кожа, рок-атрибутика и все такое.

надпись кожа, ее можно менять на ваш вариант, что то должно быть типа логотипа, но слово кожа лучше оставить

где то надо вместить телефоны, там, где ремешок и слово войти тоже можно менять, в общем вся шапка ваша.

пока только шапка, дизайн, структура построения блоков самого сайта остаются, к ним вернемся позже.

ждем ваших креативных идей.

12 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
tutweb007
Роман 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
  • Похожие заказы

  • Дизайн и интеграция в Wordpress

    $100

    Здравствуйте! Требуется: - нарисовать индивидуальный и качественный дизайн (главная, внутряк и форум) - все это дело красиво вписать в Вордпресс - подключить/поправить несколько плагинов Срок: 2-3 дня Оплата по итогу. Благодарю за внимание!

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Подробнее с выбранным исполнителем В прикрепленном файле приблизительная структура сайта нужен легкий дизайн как на odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.com

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать дизайн домашней страницы программы

    В дизайне 1. Логотип 2. Коробка из под диска, на коробке логотип. 3. блок описание 5. блок скриншотами программы 6. блок новости строгий дизайн пишите цену, подробное тз позже Примеры сайтов : agnitum_com, dzoic.com

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подкорректировать дизайн на сайте

    $50

    Есть готовый дизайн, нужно его немного подкорректировать. Движок Shop-Script Premium. ТЗ: - добавить менюшки (главная, контакты и прочее) - перерисовать иконку корзины - сделать натяжку на CMS Скрипт шаблона прикреплен.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовать качественно макет

    Доброго дня, нужно срочно перерисовать качественно макет, не вырезать а перерисовать точь в точь, макет не сложный, оплата по факту. Цена 200руб. Макет вышлю желающим на почту. Пишите аську, почту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта, тематика бассейны, бани, сауны и т.д

    $120

    Здравствуйте уважаемые. Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/ Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов. Чем занимается компания, почитайте на сайте. Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие. До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется срочно верстка на Drupal

    $60

    Так как мой верстальщик временно занят, а сроки горят ищу грамотного верстальщика на CMS Drupal 6.22 По ТЗ. www.d-o-m-i-k.ru/ Это пример уровня работы. Макет есть, вышлю скрин исполнителю. Требуется сверстать с PSD файла и натянуть на движок. ...

    Drupal
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад