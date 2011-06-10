Перерисовать качественно макет

Есть макет что сделал сам, но не на должном уровне. необходимо перерабоать в новый псд приукрасить. оплачу 20 вмз. к сожаленью больше не могу(не заработал еще) предложения в аську 626371193 .... предоплату НЕ делаю... предоплатил ...