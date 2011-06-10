Перерисовать качественно макет

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки128 просмотров
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Доброго дня, нужно срочно перерисовать качественно макет, не вырезать а перерисовать точь в точь, макет не сложный, оплата по факту. Цена 200руб. Макет вышлю желающим на почту. Пишите аську, почту.

13 лет назад
27388
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично сделал проект, даже не придраться. Суперски просто. Качественно. Быстро. Профессионально.
Хороший заказчик. Адекватно поставила задачу. Всегда была на связи. Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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