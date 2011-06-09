Баннеры для сайта

Требуется реализовать задумку по редизайну сайта. Все необходимые файлы - в приложении. Организационный момент. Планируется работа в 2 этапа: - сначала предварительный/черновой набросок, чтобы визуально определить целесообразность такого редизайна - в случае положительного решения по макету - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать под готовый дизайн сайта несколько картинок для основных страниц (банеров).
Требуется донести дух комфортности и удобства в сотрудничестве с компанией.
Общее количество картинок в пределах 10.
Пишите с радостью поговорим и обсудим ваши идеи.
сайт: http://prof3.maccen.com
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