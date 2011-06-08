Css и шаблон страницы для сайта

Требуется создать стилевой файл и сверстать главную страницу сайта. Картинка в прицепе. Имеется она же в векторном виде в формате corel draw 12. Ее вышлю по почте (15Мб). Важно, что бы все было сделано максимально "по уму".

Срок: очень срочно, не позднее вечера 10 июня, а лучше - вечером 9-го.

Желательно через яндекс-деньги. Еще, вроде, у меня получалось с терминала на рублевый веб-мани кошелек класть.

Пишите в скайп: stepan.chernyaev