Css и шаблон страницы для сайта

Нужны 2 шаблона html - css с возможностью изменять параметры шаблона Для примера возьмем вот эти шаблоны: 1) 3 колонки https://chrome.google.com/webstore/ из 3 колонок 2) 2 колонки https://chrome.google.com/webstore/detail/ihklobncbkangkiiamccfgnlihbmjhlh (все кроме верхней демонстраций) В настройках css необходимо что-бы я мог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать стилевой файл и сверстать главную страницу сайта. Картинка в прицепе. Имеется она же в векторном виде в формате corel draw 12. Ее вышлю по почте (15Мб). Важно, что бы все было сделано максимально "по уму".
Срок: очень срочно, не позднее вечера 10 июня, а лучше - вечером 9-го.
Желательно через яндекс-деньги. Еще, вроде, у меня получалось с терминала на рублевый веб-мани кошелек класть.
Пишите в скайп: stepan.chernyaev
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо разработать простенький дизайн (белый фон, черный текст, минимум элементов) для вордпресса с интересным и тоже простым логотипом (черный и немного красного). После чего дизайн нужно сверстать как тему для вордпресса. Пример простого дизайна: ...Закрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт http://dakls.com.ua Нужно сделать шапку сайта в стиле прованс, а также изменить цвета, используемые на сайте, под этот стиль. Тематика сайта: продажа предметов интерьера в стиле Прованс.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание дизайна сайта для ТурагенстваЗакрыт13 лет назад
Итак, есть проект http://all-1c.ru/ Эдакий «продающий сателлит». Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн. Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку. Для вас — простор для креатива. Сроки — чем меньше, тем лучше. Цена — чем ...Завершен13 лет назад
- $40
Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен ...Закрыт13 лет назад
Требуется изменить стандартный шаблон -сменить фон -переделать иконки из имеющихся картинок -сделать статическую шапку Указывайте ценыДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется сделать дизайн шапки для сайта. Все подробности по аське 639887429Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать легкий редизайн шапки и футера (темтика камины) 1. Оплата по завершению. 2. Челвоек четко должен работать в стиле web 2.0 Если в портфолио дизайны уровня 2000-2005 годов не отписываемся. Цена и сайт в аську или скайп, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо изменить существующий дизайн сайта gvozdik.ru В дизайне нужно учесть весь существующий функционал. Ждем предложений.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад