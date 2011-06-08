Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен сидеть мужик на диване,весь запаренный, ешё левее от него раскрытое полностью окно, видок у него должен быть весь измученный от жары.Далее в центре шапки двое мужиков ( в отличном состоянии ) вешают кондиционер.затем в правой части картинки должен сидеть мужик закинув ноги ( на пуфик, или журнальный столит и тд...)) вобщем довольный тем что у него кондиционер установлен, правее от него закрытое окно. Под тем мужиком который слева будут контакты ( телефон почта и тд ). пот тем который справо будет слоган компании. Вверху справа должо быть место для логотипа 90*30.Слева в углу также должно быть место 90*30.

На этом пока что всё.