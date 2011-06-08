Требуется изменить стандартный шаблон -сменить фон -переделать иконки из имеющихся картинок -сделать статическую шапку Указывайте цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен сидеть мужик на диване,весь запаренный, ешё левее от него раскрытое полностью окно, видок у него должен быть весь измученный от жары.Далее в центре шапки двое мужиков ( в отличном состоянии ) вешают кондиционер.затем в правой части картинки должен сидеть мужик закинув ноги ( на пуфик, или журнальный столит и тд...)) вобщем довольный тем что у него кондиционер установлен, правее от него закрытое окно. Под тем мужиком который слева будут контакты ( телефон почта и тд ). пот тем который справо будет слоган компании. Вверху справа должо быть место для логотипа 90*30.Слева в углу также должно быть место 90*30.
На этом пока что всё.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется сделать дизайн шапки для сайта. Все подробности по аське 639887429Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать легкий редизайн шапки и футера (темтика камины) 1. Оплата по завершению. 2. Челвоек четко должен работать в стиле web 2.0 Если в портфолио дизайны уровня 2000-2005 годов не отписываемся. Цена и сайт в аську или скайп, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо изменить существующий дизайн сайта gvozdik.ru В дизайне нужно учесть весь существующий функционал. Ждем предложений.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн представительского сайта компании Проект персоналоно для Seele085Завершен13 лет назад
Есть интернет магазин на shop-scipt (тематика: детская одежда). Для него нужен дизайн. Очень желательно использовать готовый шаблон+уникализация (поменять фон + цвета). Дизайн и верстка нового _с_нуля_не рассматривается из соображений цены и сроков. Нужна уникализация готового шаблона, или рип+верстка ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Разработка макета сайтаЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен дизайн сайта главной страницы. Тема: переработка яйца (яичный меланж) Дизайн довольно простой, логотип уже есть. Указываем сроки выполнения. Бюджет до 1000руб.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется разработать дизайн сайта букмекерской конторы. Верстать не надо! По сути разработка одной страницы. Описание: - Над шапкой в одну строку текстовое меню 3-4 пункта (меню повторяется в "подвале") и форма авторизации ...Завершен13 лет назад
Нужно создать для Фото галереи на базе Joomla или MODx ( с нуля, или переделать шаблон, за эксклюзив не переживаю) ОПИСАНИЕ: 1) на главной странице будет только окошко для ввода юзера и пасса и черный ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад