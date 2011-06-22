Проект персонально для Seele085

Есть интернет магазин на shop-scipt (тематика: детская одежда). Для него нужен дизайн. Очень желательно использовать готовый шаблон+уникализация (поменять фон + цвета). Дизайн и верстка нового _с_нуля_не рассматривается из соображений цены и сроков. Нужна уникализация готового шаблона, или рип+верстка ...
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Дизайн представительского сайта компании
Проект персоналоно для Seele085
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