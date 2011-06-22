Проект персонально для Seele085

Довольно долго искал подходящего дизайнера. После работы со Светланой думаю нашел. Впечатления только положительные. - дизайн был разработан точно по техническому заданию, при этом были внесены очень креативные и важные с точки юзабилити изменения. - все сроки были точно соблюдены - доработки делали оперативно и качественно Рекомендую всем))