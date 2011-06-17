Дизайн сайта, одна страница.

$70
Дизайн сайтовЗавершен39 заявок1710 просмотров
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#1$70

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется разработать дизайн сайта букмекерской конторы.

Верстать не надо! По сути разработка одной страницы.

Описание:

- Над шапкой в одну строку текстовое меню 3-4 пункта (меню повторяется в "подвале") и форма авторизации (логин/пароль), пример: https://www.redbet.com/ru/betting

- Шапка состоит из названия, меню и подменю, пример: https://ru.unibet.com/betting

- Три колонки (примеры: http://sports.eurobet.com/sport/en#/frontpage , http://www.canbet.com/):

-- Левая и Правая колонки содержат модули (блоки), у каждого модуля должно быть название. Модули : строка поиска, меню, купон игрока (Важно! Купон должен быть заметным. Пример купона игрока: https://www.bwin.com/ru/sportsbook.aspx сверху справа), баннеры(рисовать не надо), и т.п.

-- Центральная колонка будет содержать: сверху рекламный баннер (рисовать не надо, взять подходящую картинку.), ниже баннера таблица из 6 колонок (Ваш дизайн), ниже форма регистрации (сделать дизайн формы, несколько полей. Пример формы: https://www.redbet.com/ru/signup)

- "Подвал" - на Ваше усмотрение.

Реально сроки уже "жмут", так что скорость приветствуется, хотя никто и не торопит.

На конкурс не обязательно прорисовывать всё, можно выложить основную концепцию, победителю будет дано время, в разумных пределах, для доработки.

Вопросы будут пишите в "личку".

Дизайн сайта
13 лет назад
oka-volga
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
BETEPAH
Михаил 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
Спасибо Михаилу за оригинальный дизайн, оперативность и качество выполненной работы.
Хороший заказчик, всегда четко разъясняет что требуется, показывает скрины для наглядности, сотрудничеством доволен
Заявки фрилансеров
BETEPAH
Михаил 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
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