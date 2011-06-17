Дизайн сайта, одна страница.

Нужно создать для Фото галереи на базе Joomla или MODx ( с нуля, или переделать шаблон, за эксклюзив не переживаю) ОПИСАНИЕ: 1) на главной странице будет только окошко для ввода юзера и пасса и черный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется разработать дизайн сайта букмекерской конторы.
Верстать не надо! По сути разработка одной страницы.
Описание:
- Над шапкой в одну строку текстовое меню 3-4 пункта (меню повторяется в "подвале") и форма авторизации (логин/пароль), пример: https://www.redbet.com/ru/betting
- Шапка состоит из названия, меню и подменю, пример: https://ru.unibet.com/betting
- Три колонки (примеры: http://sports.eurobet.com/sport/en#/frontpage , http://www.canbet.com/):
-- Левая и Правая колонки содержат модули (блоки), у каждого модуля должно быть название. Модули : строка поиска, меню, купон игрока (Важно! Купон должен быть заметным. Пример купона игрока: https://www.bwin.com/ru/sportsbook.aspx сверху справа), баннеры(рисовать не надо), и т.п.
-- Центральная колонка будет содержать: сверху рекламный баннер (рисовать не надо, взять подходящую картинку.), ниже баннера таблица из 6 колонок (Ваш дизайн), ниже форма регистрации (сделать дизайн формы, несколько полей. Пример формы: https://www.redbet.com/ru/signup)
- "Подвал" - на Ваше усмотрение.
Реально сроки уже "жмут", так что скорость приветствуется, хотя никто и не торопит.
На конкурс не обязательно прорисовывать всё, можно выложить основную концепцию, победителю будет дано время, в разумных пределах, для доработки.
Вопросы будут пишите в "личку".
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