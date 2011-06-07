Создание бизнес-каталога

Необходимо доработать и оформить имеющуюся идею сайта для Рекламного агентства. Стандартные работы не подходят, предпочтение "молодым дарованиям" с образованием "графический дизайн"!!! Присылайте Ваши портфолио и цены на [email protected]! Если не поработаем в этот раз, то Ваши портфолио останутся ...