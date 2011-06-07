Дизайн для корпоративного сайта компании

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые ГОСПОДА ФРИЛАНСЕРЫ!

Нужен уникальный красивый дизайн для корпоративного сайта юридической компании на CMS 1C:Битрикс. Детальная информация при дальнейшей переписке. Ждем предложений по цене и срокам. С уважением Юлия.

13 лет назад
Mitra80
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перерисовать карту для сайта

    Необходимо сделать карту, аналогичную той, что в аттаче, но с другим адресом. Все предложения пишите в проекте, - на личку/мыло отвечать не буду.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн ЖЖ

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Хотелось бы заказать индивидуальный дизайн для ЖЖ Просьба оставлять ваши условия - сроки, стоимость и т.п.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-портфолио детская фотография

    Здравствуйте, господа дизайнеры. Необходим креативный сайт-портфолио для продвижения услуг детской фотографии. Как пример креатива (в моем понимании) даю ссылку http://fifi-lapin.blogspot.com/p/fifi-fans.html

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта для РА по имеющейся идее

    Необходимо доработать и оформить имеющуюся идею сайта для Рекламного агентства. Стандартные работы не подходят, предпочтение "молодым дарованиям" с образованием "графический дизайн"!!! Присылайте Ваши портфолио и цены на [email protected]! Если не поработаем в этот раз, то Ваши портфолио останутся ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фирменный стиль и сайт для предприятия

    В связи со сменой структуры собственности требуется провести "мини-ребрендинг" предприятия: 1. логотип и фирменный стиль. 2. дизайн, верстка и постановка на движок сайта. 3. раскраска фирменного грузового автотранспорта компании Цель - визуально узнаваемый стиль и цветовая гамма. Структура сайта ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить элемент в дизайн

    $50

    И так, нужно добавить один элемент в дизайн сайта на движке ДЛЕ ( www.fishhunters.ru ) в названии категории - сделать ленту как- будто она уходит за сайт (пример даю в скрине - выделен красной линией) ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта в psd

    $100

    Требуется разработать дизайн сайта по продаже облицовочного камня... 2 страницы, главная и каталог продукции. В приложении указаны ссылки на удачные сайты конкурентов. На выходе psd со слоями. Оплата wmr, потолок 3000wmr, срок до 3х дней. Исполнитель будет выбран ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать шапку

    Сайт tehnorai(dot)org. ТЗ совсем краткое: подобрать фон, который бы гармонировал с логотипом (он сейчас в шапке – цвета логотипа будут именно эти). И изобразить какую-нибудь технику, на выбор дизайнера: строительная, эксковаторы, тракторы на базе мтз. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Полный редизайн автопортала

    $1000

    Для продвижения на региональный уровень требуется полный редизайн сайта. тут нет никаких ограничений. полностью пологаюсб на мнение разработчиков. готов платить много но работать надо будет хорошо на счет оплаты только вебмани. причем сначаала только 20%

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $100

    Необходимо сделать дизайн сайта-визитки для нотариуса. Сайт должен быть простой, не перегруженный графикой, но в тоже время стильный и притягивающий взгляд. Остальные подробности и ТЗ выбранному исполнителю.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад