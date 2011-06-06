Нарисовать дизайн сайта для РА по имеющейся идее

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок174 просмотра
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Необходимо доработать и оформить имеющуюся идею сайта для Рекламного агентства.

Стандартные работы не подходят, предпочтение "молодым дарованиям" с образованием "графический дизайн"!!!

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Дизайн сайта
13 лет назад
Star-T-Up
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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