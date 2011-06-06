Сделать шапку сайта 1150х204px

Тематика сайта: Справочники учебных заведений, sms – рассылка оценок для родителей учеников. Похожие сайты: http://www.osvita.com.ua/ Поиск хорошо реалиизован на этом сайте http://www.lun.ua/ Необходимо в дизайне предусмотреть баннерные места для 240*350 (правый баннер), 730*90 (вверхний баннер) Наобходим дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика сайта - интернет магазин автозапчастей.
цену и срок указывайте в предложениях
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