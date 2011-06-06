Дизайн для сайта посвященного учебной тематике

Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы. Кроссбраузерность обязательна. При этом js менять нельзя!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика сайта:
Справочники учебных заведений, sms – рассылка оценок для родителей учеников.
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Поиск хорошо реалиизован на этом сайте http://www.lun.ua/
Необходимо в дизайне предусмотреть баннерные места для 240*350 (правый баннер), 730*90 (вверхний баннер)
Наобходим дизайн + HTML (как опция) для след. страницй сайта:
1. Главная страница сайта (http://www.osvita.com.ua/)
2. Страница с каталогом (http://www.osvita.com.ua/schools/)
3. Поиск учебного заведения (Поиск хорошо реалиизован на этом сайте http://www.lun.ua/, желательно что то сделать подобное )
4. Датали учебного заведения (http://www.osvita.com.ua/schools/kiev/sh-1/)
5. Детали + форма для добавления отзывов.
6. Страница с регистранцией и формой логина http://www.osvita.com.ua/login/
7. Страница с описанием как работает SMS оценки (http://sib.adme.ru/smsocenka/web-ctudiya-promix-novokuzneck-dlya-kompanii-sms-ocenka-promix-6984/)
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