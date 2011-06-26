Дизайн сайта Городского информационного портала

# 1 — $ 150

БЕЗ ВЕРСТКИ !!!

Общее ТЗ на дизайн:

Городской информационный портал с элементами социальной сети на базе 1С-Битрикс.

При разработке учитывать особенности CMS, её модулей и компонентов (особенно в части компонентов социальной сети).

Верхнее меню(основное) многоуровневое.

Левое меню (дополнительное).

Структура (разделы)

Новости и статьи

Печатные издания

Справочник организаций

Муниципальные учреждения

Гостиницы и рестораны

Транспорт Сарапула

Карта города

Афиша

Энциклопедия Сарапула

История Сарапула в лицах

Туристу

Клубы (соцсеть)

Фото (соцсеть)

Видео (соцсеть)

Блоги (соцсеть)

Люди (соцсеть)

Знакомства (соцсеть)

Доска объявлений

(не обязательно)

1) Можно использовать виды города в шапке.

2) Можно попробовать применить в дизайне доменное имя Срапул.РФ

Обязательно предусмотреть места для Тизеров соцсети и рекламы.

На главной должна быть представлена актуальная(новая) информация из всех разделов(в виде анонсов).

Где можно найти информацию о городе:

Общее впечатление - http://sarapul.ru/

Фото - http://vkontakte.ru/album-8138070_87263405

Можно просто набрать в гугле «Срапул»

Чего однозначно НЕ должно получиться:

http://www.chita.ru/

http://www.sysert.ru/

http://www.mgportal.ru/mgp_portal/ru/

http://portal.krasnokamensk.ru/

http://www.oktcity.ru/

http://portal27.ru/

http://news.vtomske.ru/

http://46on.ru/

http://www.bolgar-portal.ru/

http://pugachjov.taba.ru/

С вопросами и уточнениями стучите в личку.