Дизайн сайта Городского информационного портала

$150
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок1191 просмотр
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#1$150

БЕЗ ВЕРСТКИ !!!

Общее ТЗ на дизайн:

Городской информационный портал с элементами социальной сети на базе 1С-Битрикс.

При разработке учитывать особенности CMS, её модулей и компонентов (особенно в части компонентов социальной сети).

Верхнее меню(основное) многоуровневое.

Левое меню (дополнительное).

Структура (разделы)

Новости и статьи

Печатные издания

Справочник организаций

Муниципальные учреждения

Гостиницы и рестораны

Транспорт Сарапула

Карта города

Афиша

Энциклопедия Сарапула

История Сарапула в лицах

Туристу

Клубы (соцсеть)

Фото (соцсеть)

Видео (соцсеть)

Блоги (соцсеть)

Люди (соцсеть)

Знакомства (соцсеть)

Доска объявлений

(не обязательно)

1) Можно использовать виды города в шапке.

2) Можно попробовать применить в дизайне доменное имя Срапул.РФ

Обязательно предусмотреть места для Тизеров соцсети и рекламы.

На главной должна быть представлена актуальная(новая) информация из всех разделов(в виде анонсов).

Где можно найти информацию о городе:

Общее впечатление - http://sarapul.ru/

Фото - http://vkontakte.ru/album-8138070_87263405

Можно просто набрать в гугле «Срапул»

Чего однозначно НЕ должно получиться:

http://www.chita.ru/

http://www.sysert.ru/

http://www.mgportal.ru/mgp_portal/ru/

http://portal.krasnokamensk.ru/

http://www.oktcity.ru/

http://portal27.ru/

http://news.vtomske.ru/

http://46on.ru/

http://www.bolgar-portal.ru/

http://pugachjov.taba.ru/

С вопросами и уточнениями стучите в личку.

Дизайн сайта
13 лет назад
drakula1980
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Anvor
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
#1
Заслуженная победа в конкурсе, оперативная доработка по замечаниям. Отличный результат за разумную сумму. Рекомендую.
Отличный заказчик. Оплата сразу. Рекомендую для сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Anvor
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
#1
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