Дизайн для 4-х каталогов I-Soft Bizness

Исходные Есть сайт www_pereplanirovkamos_ru Необходимо доработать дизайн до ума, что бы был не такой угловатый и отличался от сайта с которого данный дизайн был взят. Принципиально та же идея должна остаться, но необходимо изменить. Проработать шрифты. Сайт должен быть ...