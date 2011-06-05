Разработка шаблона для Wordpress

Приветствую вас, уважаемые фрилансеры. Требуется макет сайта, максимально схожий с http://www.moscowdecor.ru/, но ни в коем случае не рип. Стилистика должна быть сохранена, элементы перерисованы. Оплата 50% после предоставления скриншота и вторая половина после получения макета. О предложениях ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать эксклюзивный дизайн шаблона для WordPress. Проект – сайт-визитка компании, с каталогами и ценами продукции, без создания интернет-магазина. (Промо-материалы и цветовая гамма уже разработаны, имеются pdf- каталоги)
Необходимые требования:
• Уникальность темы
• Красивый и стильный дизайн
• XHTML Валидность
• Полностью на русском языке
Просьба присылать заявки только с имеющимся портфолио!
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