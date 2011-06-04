Web project. 3D, Flash, Programming.

$10000
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок339 просмотров
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1. Поддержка Профиля:

- регистрация

- контентное наполнение (тексты, фото, видео, файлы и проч., логическая организация – генератором контента является владелец профиля) Постмодерируемо администратором.

- календари

- музыкальное сопровождение профиля

- вложенности категорий клиентов друг в друга (т.е. у группы пользователей могут быть подгруппы – по степени прав администрирования и доступности опций)

- «подарки» от пользователя пользователю (видимые в профиле)

- взаимное линкование профилей

- предоставление пользователям прав доступа другим пользователям к частям его профиля

- лента и архив новостей

- ротация контента на заглавной странице по некоторым принципам

- рекламные баннеры

- поиск

- автоматизированная передача прав управления Профилем по некоторому правилу третьему лицу

2. Коммуникация

- модерируемые пользователями форумы (доски) внутри профилей (в т.ч. с добавлением фото-видео контента)

- возможность многопользовательского модерирования блогов (строк)

- автоматическая отправка сообщений во вне системы по задаваемым пользователям правилам (календарным)

- шлюзы на eCommerce (например – заказ через сайт цветов в онлайн магазинах цветов через интерфейс сайта с соответствующим учетом коммуникации)

- возможность отправки объектов в социальные сети; новостей – в поисковики

3. Финансы

- ведение внутренних кошельков, пополняемых извне через платежные системы (пополнение, оплата (внутренняя), списания, передача средств другому пользователю, отчеты и т.п.)

4. Элементы дизайна

1. Индивидуальный дизайн под-Профилей с использованием как стандартных, так и собственных изображений + музыки.

2. «Конструктор» внешнего оформления Профиля. Оформление в 3D. Flash.

3. Дизайн «подарков». Расположение подарков в 3D на Профиле. Flash.

4. Профили пользователей (визуальный клон) визуально располагались на некотором пространстве, по которому могла бы происходить псевдо-3D навигация. Типа игры.

Принцип визуализации: Дом (профиль) с элементами оформления (Подарки). Дома располагаются на «улице» по которой можно перемещаться от дома к дому.

5. Индексация

- возможность генерации адресной строки профиля по принципу ..

- индексирование для поисковиков

6. Приложения

Доступность ресурса в виде приложений Facebook (и других социальных сетей)

13 лет назад
Escargoff
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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