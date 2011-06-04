Web project. 3D, Flash, Programming.

Нужен привлекательный, яркий дизайн для naturality.ru - интернет-магазина товаров для здоровья и красоты из Таиланда (тайская косметика, бальзамы, биодобавки). Аудитория - 70% женщины. Нужна главная и внутренняя страница в PSD-формате. На главной предполагается наличие большой картинки с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Поддержка Профиля:
- регистрация
- контентное наполнение (тексты, фото, видео, файлы и проч., логическая организация – генератором контента является владелец профиля) Постмодерируемо администратором.
- календари
- музыкальное сопровождение профиля
- вложенности категорий клиентов друг в друга (т.е. у группы пользователей могут быть подгруппы – по степени прав администрирования и доступности опций)
- «подарки» от пользователя пользователю (видимые в профиле)
- взаимное линкование профилей
- предоставление пользователям прав доступа другим пользователям к частям его профиля
- лента и архив новостей
- ротация контента на заглавной странице по некоторым принципам
- рекламные баннеры
- поиск
- автоматизированная передача прав управления Профилем по некоторому правилу третьему лицу
2. Коммуникация
- модерируемые пользователями форумы (доски) внутри профилей (в т.ч. с добавлением фото-видео контента)
- возможность многопользовательского модерирования блогов (строк)
- автоматическая отправка сообщений во вне системы по задаваемым пользователям правилам (календарным)
- шлюзы на eCommerce (например – заказ через сайт цветов в онлайн магазинах цветов через интерфейс сайта с соответствующим учетом коммуникации)
- возможность отправки объектов в социальные сети; новостей – в поисковики
3. Финансы
- ведение внутренних кошельков, пополняемых извне через платежные системы (пополнение, оплата (внутренняя), списания, передача средств другому пользователю, отчеты и т.п.)
4. Элементы дизайна
1. Индивидуальный дизайн под-Профилей с использованием как стандартных, так и собственных изображений + музыки.
2. «Конструктор» внешнего оформления Профиля. Оформление в 3D. Flash.
3. Дизайн «подарков». Расположение подарков в 3D на Профиле. Flash.
4. Профили пользователей (визуальный клон) визуально располагались на некотором пространстве, по которому могла бы происходить псевдо-3D навигация. Типа игры.
Принцип визуализации: Дом (профиль) с элементами оформления (Подарки). Дома располагаются на «улице» по которой можно перемещаться от дома к дому.
5. Индексация
- возможность генерации адресной строки профиля по принципу ..
- индексирование для поисковиков
6. Приложения
Доступность ресурса в виде приложений Facebook (и других социальных сетей)
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