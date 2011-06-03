Создание сайта визитки под ключ

Необходимо сделать сайт для компании которая занимается производством и оптовой продажей

полипропиленовой трубы диаметром 10-300мм

тут полностью свободный полет фантазий!

возможно создание в каком то современом стиле, какого нибудь антуража.

не хочу чтобы на сайте стоял мужик и держал на плече охапку труб.

нужен только креативный вебмастер!!

можно сделать что нибудь похожее на