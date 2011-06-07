Приват проект для Романа Тимуар Петровича (TSpell)

$100
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки166 просмотров
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Изменить дизайн сайта www.bazarealty.com и создать логотип.

13 лет назад
rozet
62 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$100
5 дней
Тимур выполнил второй заказ по разработке и внедрению дизайна сайта очень оперативно и качественно с учётом всех пожеланий. Стоимость работы отвечает её качеству. Планирую и впредь пользоваться услугами этого исполнителя.
Сотрудничаю с Александром не в первый раз, все четко и понятно, своевременная оплата, приятное общение, РЕКОМЕНДУЮ всем к сотрудничеству!
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