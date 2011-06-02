Редизайн корзины и оформления заказа ИМ

Необходимо доработать Корзину и еще несколько страниц интернет-магазина (Корзина – завершение покупки).

Обязателен опыт проектирования и дизайна успешных интернет магазинов. Понимание маркетинга и основных принципов дизайна продающих страниц ИМ. Нужен именно технический дизайн.

Обязательно показывайте ссылки на аналогичные проекты

ТЗ во вложении, к нему возможно будут небольшие дополнения и изменения после обсуждения задачи с исполнителем