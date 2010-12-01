gcb

Сергей Балакирев gcb

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Снять с двух камер и смонтировать видео в Москве

    $1000

    Необходимо снять видео с 2х камер видео формата "визитка компании" - в основном будут говорить два человека в разных местах. По времени съемка продлится 4-5 часа. Монтаж простой - нарезки видео и надписи. Сделать это ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать набор из готовых DVD-обложек (каверов)

    $100

    Есть несоклько обложек инфопродуктов пример http://imsider.ru/wp-content/uploads/2012/11/DVD0091.png и http://imsider.ru/wp-content/uploads/2012/10/3D_DVD_cover_1.jpg Нужно: сделать из них набор типа такого http://www.zolotoiaktiv.ru/ и еще сделать типовую обложку для массовых однотипных DVD - она по дизайну будет одинаковая, просто названия дисков разные. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мультфильм под ключ - 3-5 минут

    Необходимо сделать мультфильм-пародию по концепту типа мультличности. Нужен ролик-анонс (заставка), которая зацепит и ряд серий по 1-2 минуты каждая. На высочайшее качество не расчитываю, так как проект некоммерческий и главное - суть. Важно: ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простая шапка для сайта

    $50

    Для сайта, аналогичного по дизайну http://imsnulya.ru/join/ нужно сделать шапку (PNG, 960 px ширина) + фон-растяжка по ширине. В шапке должны быть три логотипа отсюда http://imsider.ru/wppage/shkola-internet-magazinov-deoshop-ru/ (исходники пришлю) , слово Представляют и Надпись: Бесплатный онлайн тренинг Интернет-магазин ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой логотип по шаблону

    $50

    Необходимо сделать лого Академия практиков вот пример логотипа, который можно смоделировать http://www.expertsacademy.com/late тока слева и справа расставить другие силуэты: вот например отсюда можно взять мужика с молотком, а справа аналогичную женщину поставить http://us.123rf.com/400wm/400/400/hakakatb/hakakatb1003/hakakatb100300005/6628389-isolated-workers-silhouettes-with-tools.jpg Логотип нужно предоставить в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка аудиофайла

    Необходимо нарезать файл (8 часов аудио в хорошом качестве) на тематические куски. Это запись тренинга "Как открыть интернет-магазин" Содержание, ориентируясь на которое, нужно разрезать файл скину. Еще там могут быть посторонние звуки типа ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист

    Группе компаний, флагманом которых является Интернет-магазин Deoshop.ru требуется программист PHP Задачи: Основная задача: перенос сайта с текущего самописного движка на одну из популярных платформ Другие задачи: организация процесса интеграций с подрядчиками (от Яндекс Маркета до курьерских компаний) руководство процессом внедрения 1С ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать клиент для обмена данными (xml)

    $500

    Суть такая: нам нужно передавать три файла xml из базы данных нашего сайта для передачи в другой источник. И обратно - их данные передавать нам через тот же клиент. Можно на десктопном можно на ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поставить форум на сайт (WP)

    Необходимо поставить и настроить форум на Вордпрессе. Пока не решил какой именно (не обязательно плагин WP), предложите оптимальный по вашему мнению. А также сроки и цену.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несколько работ по Wordpress

    $50

    Привет, для начала нужно сделать пару несложных работ. 1. Установить скрипты: popap domination и www.brothers-company.ru/v... 2. Залить два готовых хтмл шаблона (2 страницы) и внести в них правки по тексту и графике. Если сработаемся ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить и кастомизировать Кайако или Zendesk

    Вообщем-то ничего сложного и все стандартно. Поддержка по мэйлу - чтобы мэйлы разных предназначений распределялись по ответственным лицам, работал чат и "база знани". Все должно быть на русском. Для нас это темный лес - нужен ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн корзины и оформления заказа ИМ

    $1100

    Необходимо доработать Корзину и еще несколько страниц интернет-магазина (Корзина – завершение покупки). Обязателен опыт проектирования и дизайна успешных интернет магазинов. Понимание маркетинга и основных принципов дизайна продающих страниц ИМ. Нужен именно технический дизайн. Обязательно показывайте ссылки на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать промо-сайт товара (дизайн уже есть)

    $400

    Нужно сделать промо-сайт одного товара. Дизайн готов. Нужна верстка и натянуть на движок. Кроме главной нужно сделать разделы: Отзывы "Где купить" (фильтр по городу и типу магазина) Форму заказа (без регистрации) - просто выбирается количество, заполняются данные, инфо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Буклет-каталог косметики

    $700

    Необходимо сделать каталог косметики 24 страницы, формат страницы - половина A4. Это будет каталог косметики сайта Deoshop.ru. Страницы будут делиться на - стандартный каталог товаров (большая часть) - рекламный макет товара (одна страница - один товар На ...

    Верстка полиграфии37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать сервис по продаже скидочных купонов

    $1599

    Нужно сделать очередной сервис по продаже купонов на скидку типа Купикупон, Дарбери, Биг баззи и т.д. Прежде всего программирование интересует, но в идеале "под ключ". Подробное ТЗ делать не буду – нужно будет сделать аналог ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин: создание и долгосроч. поддержка

    $2000

    Необходимо разработать интернет-магазин и в дальнейшем его поддерживать и развивать. Магазин будет уровня как у меня в "информации" и как этот должен стать одним из лидеров своего сегмента, украсив ваше портфолио ). Требования к исполнителю и ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта продукта

    $250

    Необходимо сделать дизайн сайта-визитки. Цель сайта – презентация одного продукта для оптовиков + возможность заказа для частных лиц. Нужна главная страница и шаблон для внутренних.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн упаковки (косметика)

    $1000

    Требуется дизайн упаковки и флакона косметического средства (роликовый антиперспирант усиленного действия). Современный, не унылый. Кандидаты рассматриваются только с портфолио и ценой. Логотип имеется. В данной сфере проектов не было, поэтому цену указываете вы.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Визитки
Рекомендую
Оксана сделало все быстро и качественно, поняла сразу то, что нужно. Было очень приятно работать - рекомендую как отличного дизайнера!
Ответный отзыв
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Простая шапка для сайта
Приятно работать с Сергеем. Приятный в общении, всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.
Все отлично, оперативно, результат устроил! Все пожелания учтены!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Простой логотип по шаблону
Приятно было работать с Сергеем) Оплата мгновенно! Буду рада сотрудничеству)))
Инна все сделала быстро, по разумной цене + что редкость проявила инициативу и сделала тот враиант, который был в итоге одобрен!
Ответный отзыв
gurevich
Евгений 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Сделать промо-сайт товара (дизайн уже есть)
Сотрудничеством с заказчиком остался доволен. Четкое ТЗ и своевременный расчет. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Все четко, человек адекватный во всех отношениях. Рекомендую как надежного профессионала по верстке и программированию сайта на Host CMS!
Ответный отзыв
raznomir
Дмитрий 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов(-1)
$3000
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Raznomir
Очень рад сотрудничеству. Среди многих положительных качеств Сергея, хочу подчеркнуть такие важные для фриланс-сотрудничества, как всегда своевременная оплата, ответственный подход к делу, готовность объяснить неясные моменты. Всячески рекомендую.
Дмитрий сделал достаточно сложный интернет-магазин за что ему спасибо. В работе, конечно, были сложности, но в итоге все они были с успехом разрешены и в основном касались не всегда четко поставленной задачи со стороны заказчика :). Отмечу последовательность, разумный подход к решению задач и то, что Дмитрий в совершенстве знает свое дело - программирование сложных интернет проектов. Кроме того, очень важно, что человек всегда на связи - оперативно реагирует на просьбы и пожелания.
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