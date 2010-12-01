Необходимо снять видео с 2х камер видео формата "визитка компании" - в основном будут говорить два человека в разных местах. По времени съемка продлится 4-5 часа. Монтаж простой - нарезки видео и надписи. Сделать это ...
- $1000Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть несоклько обложек инфопродуктов пример http://imsider.ru/wp-content/uploads/2012/11/DVD0091.png и http://imsider.ru/wp-content/uploads/2012/10/3D_DVD_cover_1.jpg Нужно: сделать из них набор типа такого http://www.zolotoiaktiv.ru/ и еще сделать типовую обложку для массовых однотипных DVD - она по дизайну будет одинаковая, просто названия дисков разные. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать мультфильм-пародию по концепту типа мультличности. Нужен ролик-анонс (заставка), которая зацепит и ряд серий по 1-2 минуты каждая. На высочайшее качество не расчитываю, так как проект некоммерческий и главное - суть. Важно: ...Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта, аналогичного по дизайну http://imsnulya.ru/join/ нужно сделать шапку (PNG, 960 px ширина) + фон-растяжка по ширине. В шапке должны быть три логотипа отсюда http://imsider.ru/wppage/shkola-internet-magazinov-deoshop-ru/ (исходники пришлю) , слово Представляют и Надпись: Бесплатный онлайн тренинг Интернет-магазин ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать лого Академия практиков вот пример логотипа, который можно смоделировать http://www.expertsacademy.com/late тока слева и справа расставить другие силуэты: вот например отсюда можно взять мужика с молотком, а справа аналогичную женщину поставить http://us.123rf.com/400wm/400/400/hakakatb/hakakatb1003/hakakatb100300005/6628389-isolated-workers-silhouettes-with-tools.jpg Логотип нужно предоставить в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо нарезать файл (8 часов аудио в хорошом качестве) на тематические куски. Это запись тренинга "Как открыть интернет-магазин" Содержание, ориентируясь на которое, нужно разрезать файл скину. Еще там могут быть посторонние звуки типа ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
Группе компаний, флагманом которых является Интернет-магазин Deoshop.ru требуется программист PHP Задачи: Основная задача: перенос сайта с текущего самописного движка на одну из популярных платформ Другие задачи: организация процесса интеграций с подрядчиками (от Яндекс Маркета до курьерских компаний) руководство процессом внедрения 1С ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Суть такая: нам нужно передавать три файла xml из базы данных нашего сайта для передачи в другой источник. И обратно - их данные передавать нам через тот же клиент. Можно на десктопном можно на ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо поставить и настроить форум на Вордпрессе. Пока не решил какой именно (не обязательно плагин WP), предложите оптимальный по вашему мнению. А также сроки и цену.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Привет, для начала нужно сделать пару несложных работ. 1. Установить скрипты: popap domination и www.brothers-company.ru/v... 2. Залить два готовых хтмл шаблона (2 страницы) и внести в них правки по тексту и графике. Если сработаемся ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Вообщем-то ничего сложного и все стандартно. Поддержка по мэйлу - чтобы мэйлы разных предназначений распределялись по ответственным лицам, работал чат и "база знани". Все должно быть на русском. Для нас это темный лес - нужен ...Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Необходимо выставлять товары и статьи в интернет-магазин. Оплата 15 рублей за позицию.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1100
Необходимо доработать Корзину и еще несколько страниц интернет-магазина (Корзина – завершение покупки). Обязателен опыт проектирования и дизайна успешных интернет магазинов. Понимание маркетинга и основных принципов дизайна продающих страниц ИМ. Нужен именно технический дизайн. Обязательно показывайте ссылки на ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $400
Нужно сделать промо-сайт одного товара. Дизайн готов. Нужна верстка и натянуть на движок. Кроме главной нужно сделать разделы: Отзывы "Где купить" (фильтр по городу и типу магазина) Форму заказа (без регистрации) - просто выбирается количество, заполняются данные, инфо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $700
Необходимо сделать каталог косметики 24 страницы, формат страницы - половина A4. Это будет каталог косметики сайта Deoshop.ru. Страницы будут делиться на - стандартный каталог товаров (большая часть) - рекламный макет товара (одна страница - один товар На ...Верстка полиграфии37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1599
Нужно сделать очередной сервис по продаже купонов на скидку типа Купикупон, Дарбери, Биг баззи и т.д. Прежде всего программирование интересует, но в идеале "под ключ". Подробное ТЗ делать не буду – нужно будет сделать аналог ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать или продать мне готовое подробное ТЗ на сайты по продаже купонов. Цена, сроки, гарантии.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Необходимо разработать интернет-магазин и в дальнейшем его поддерживать и развивать. Магазин будет уровня как у меня в "информации" и как этот должен стать одним из лидеров своего сегмента, украсив ваше портфолио ). Требования к исполнителю и ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта-визитки. Цель сайта – презентация одного продукта для оптовиков + возможность заказа для частных лиц. Нужна главная страница и шаблон для внутренних.Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется дизайн упаковки и флакона косметического средства (роликовый антиперспирант усиленного действия). Современный, не унылый. Кандидаты рассматриваются только с портфолио и ценой. Логотип имеется. В данной сфере проектов не было, поэтому цену указываете вы.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт13 лет назад