Приватный проект для Raznomir

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок369 просмотров

Создание интернет-магазина (программирование, верстка, настройка)

16 лет назад
gcb
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

raznomir
Дмитрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$3000
30 дней
Дмитрий сделал достаточно сложный интернет-магазин за что ему спасибо. В работе, конечно, были сложности, но в итоге все они были с успехом разрешены и в основном касались не всегда четко поставленной задачи со стороны заказчика :). Отмечу последовательность, разумный подход к решению задач и то, что Дмитрий в совершенстве знает свое дело - программирование сложных интернет проектов. Кроме того, очень важно, что человек всегда на связи - оперативно реагирует на просьбы и пожелания.
Очень рад сотрудничеству. Среди многих положительных качеств Сергея, хочу подчеркнуть такие важные для фриланс-сотрудничества, как всегда своевременная оплата, ответственный подход к делу, готовность объяснить неясные моменты. Всячески рекомендую.

Заявки фрилансеров

raznomir
Дмитрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад

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