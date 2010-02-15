Приватный проект для Raznomir

Дмитрий сделал достаточно сложный интернет-магазин за что ему спасибо. В работе, конечно, были сложности, но в итоге все они были с успехом разрешены и в основном касались не всегда четко поставленной задачи со стороны заказчика :). Отмечу последовательность, разумный подход к решению задач и то, что Дмитрий в совершенстве знает свое дело - программирование сложных интернет проектов. Кроме того, очень важно, что человек всегда на связи - оперативно реагирует на просьбы и пожелания.