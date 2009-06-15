Сайт под ключ

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Закрыт17 заявок353 просмотра

Необходимо сделать сайт-визитку под ключ с "0" (оптимизирован, уник контент (рерайт), удобный и информативный)

Тема: Все наполнение- разработчика.

обращения типа: "Обращайтесь- сделаем" ; "1 уе" - НЕ РАСМАТРИВАЮТСЯ.

СТОИМОСТЬ-СРОК пишем здесь.

16 лет назад
SergioPavlo
Сергей 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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