Разработать сайт под ключ:

Бриф на разработку сайта

от Издательского Дома «Город»

Тел. 3796548, 2547859, 2395026

e-mail: [email protected]

Домен сайта: www.gorod.kz

Общие характеристики сайта:

Тип сайта – корпоративный.

Сбор статистики, счетчики посещений.

Предусматривать место под баннерную рекламу.

Использование Flash-анимации, на главной странице .

Назначение Сайта:

Основным назначением сайта является создание официального представительства компании в сети Интернет.

Цель создания Сайта:

Целью создания Сайта является обеспечение информационного присутствия компании в сети Интернет и предоставление информации о выпускаемых журналах компании, размещение информации о клиентах: их товарах и услугах.

Целевая аудитория сайта:

• Потенциальные рекламодатели.

• Бизнес-сообщество;

• Физические лица (от 16 до 50 +)

Основные задачи сайта:

1) Имиджевая (раскрывать полное представление о пяти направлениях компании)

2) Информационная (сайт должен предоставлять пользователям доступ к информации о клинтах, публикующихся в наших журналах, подробное описание их товаров и услуг, содержать рейтинг голосования и отзывы посетителей сайта)

Требования к стилистическому оформлению сайта:

Стилистическое оформление Сайта должно соответствовать корпоративному стилю компании и использовать его цветовые схемы, графические элементы (логотип) и шрифты.

Требования к системе управления контентом сайта:

Система управления контентом сайта должна обеспечить администратору сайта возможность выполнения следующих действий:

• добавление и удаление, редактирование текстов (статей);

• добавление и удаление, редактирование новостей и анонсов;

• управление отображением новостей и анонсов;

• добавление и удаление, редактирование полной информации о клиентах;

Дальнейшее работа с сайтом, (внесение обновлений) — самостоятельно.

Возможность самостоятельно добавлять и убирать страницы.

Структура и содержание страниц:

Все страницы сайта будут содержать текстовую и графическую информацию, ссылки на другие страницы и сайты. На страницах буду размещаться кнопки "возврата" к предыдущим страницам.

Навигация сайта:

Навигационное меню обудет состоиять из главного и подменю внутренних страниц.

Сайт будет разделен на 5-ть основных разделов:

1) ВЫБИРАЙ (лого выбирай);

2) ИНТЕРЬЕР (раздел интерьер будет позиционироваться на отдельном домене domik.kz, вход на этот раздел будет осуществляться с основного домена gorod.kz (лого интерьер);

3) ДИСКОНТ (монетка);

4) ТИПОГРАФИЯ (лого город);

5) ФОТОСТУДИЯ;

Данные разделы должны содержать перекрестные ссылки, перекликаться между собой, т.е. С любого раздела можно зайти на оставшиеся четыре. Ссылка на каждый раздел будет выглядеть в виде логотипа. Ссылка на текущий (выбранный) раздел должна быть визуально выделена относительно других. А также содержать строку для поиска.

Подробное описание каждого раздела и его элементов приводиться ниже.

Навигация по разделам: (кроме раздела ДИСКОНТ):

Каждый раздел будет содержать следующие меню:

1. ГЛАВНАЯ

2. О ЖУРНАЛЕ

3. ПРАЙС-ЛИСТ

4. РАСПОСТРАНЕНИЕ

5. КОНТАКТЫ

Ссылка ГЛАВНАЯ — должна формировать имидж успешной компании.

Ссылка О ЖУРНАЛЕ — дожлна донести полную информацию о журнале (анонсы, горячие нововти, описание)

Ссылка ПРАЙС-ЛИСТ - должна содержать ссылку для скачивания прайс-листа.

Ссылка РАСПОСТРАНЕНИЕ - будет содержать подробный адрес.

Ссылка КОНТАКТЫ - будет содержать информацию о контактах компании, телефоны, электронные адреса.

Предварительная структура сайта, список разделов и подразделов сайта:

РАЗДЕЛ «ВЫБИРАЙ»

Информация в данном разделе будет разделена на 2 основных направления: статьи и клиенты.

На главной странице данного раздела будет размещаться логотип журнала, горизонтально будут располагаться ссылки под названием: Главная, О журнале, Прайс-лист, Распостранение, Контакты, эти ссылки будут содержать соответствующую текстовую и графическую информацию. Также на главной странице будет размещаться горячая информация о новом номере и его основных разделах, последние новости, информация о розыгрышах и победителях.

Вертикально, слева, будет представлены ссылки на основные подразделы журнала, а имеено:

• Новости города,

• Всегда в курсе,

• Стиль жизни,

• Театры и концертные залы,

• Выставки и музеи,

• Экспертиза,

• Киноафиша,

• Кинопремьеры,

• Бары, рестораны,

• Ночные клубы,

• Досуг,

• Дальние страны,

• Праздник на заказ,

• Спорт,

• Здоровье,

• Мир красоты,

• Книги,

• Мобильники,

• Цвет и звук,

• Астрологический прогноз

Данные ссылки делятся на 3 части:

• на подстраницы;

• на функциональные элементы;

• на файлы для загрузки (прайс-листы) и перекрёстные ссылки как внутри сайта так и на другие сайты.

Каждый подраздел будет содержать информацию, соотвествующую данному, фотографии, статьи, также координаты клиентов, с подробным описанием их товаров и услуг.

Информация о клиентах будет подробно представлена и будет размещаться по характеристикам, например:

рубрика Ресторан будет содержать:

Название ресторана

Адрес:

Расписание работы:

Телефон:

Особенности

Вход:

Кредитные карты:

Музыка:

Парковка:

Развлечения:

Специальные:

Кухня:

Меню:

Предложения:

Сумма счета:

Услуги:

а также содержать рейтинг голосования пользователей и их отзывы, опубликованные под вышеуказанным местом на сайте . Пример http://kiev.afisha.ua/restaurant/z6049

Аналогичные примеры, сайты — http://kiev.afisha.ua/restaurant/ http://almata.menu.kz/transformer/action__pv/id__382408.html

Также в данном разделе будут размещаться прайс листы с возможностью скачивания их в excel формате.

РАЗДЕЛ «ИНТЕРЬЕР» www.domik.kz

Вход в данный раздел будет осуществляться с основного домена www.gorod.kz

Информация в данном разделе будет разделена на два основных направления: статьи и клиенты.

На главной странице данного раздела будет размещаться логотип журнала, горизонтально будут располагаться ссылки под названием: Главная, О журнале, Прайс-лист, Распостранение, Контакты, эти ссылки будут содержать соответствующую текстовую и графическую информацию. Также на главной странице будет размещаться горячая информация о новом номере и его основных разделах, последние новости, информация о розыгрышах и победителях.

Вертикально будет представлены ссылки на основные подразделы журнала:

• Здесь и сейчас,

• С миру по нитке,

• Точка зрения,

• Тенденция,

• Аксессуары,

• Ликбез,

• Экспертиза,

• Детали,

• Просто и удобно,

• Дело Мастера,

• Событие,

• Личное дело,

• Мебель,

• Детали,

• Classified,

• Справочник.

Даные ссылки делятся на 3 части:

• на подстраницы;

• на функциональные элементы;

• на файлы для загрузки (прайс-листы) и перекрёстные ссылки как внутри сайта так и на другие сайты.

Каждый подраздел будет содержать текстовую и графическую информацию, соотвествующую данному, фотографии, статьи, также координаты клиентов, с подробным описанием их товаров и услуг. Информация о клиентах будет выглядеть в виде каталога производителей и будет включать в себя следующие пункты:

Название компании:

Адрес:

Телефон:

Время работы:

Адрес в internet:

E-mail:

Ниже будет представлено подробное резюме компании, и каталог моделей.

Наглядный аналогичный сайт - http://www.mebel.kz

Также в данном разделе будут размещаться прайс листы с возможностью скачивания их в excel формате.

РАЗДЕЛ «ДИСКОНТ»

Данный раздел будет содержать информацию о скидках и дисконтах наших клиентов.

На главной странице данного раздела будет размещаться логотип дисконта.

Раздел будет содержать пять основных подразделов:

О ДИСКОНТНОЙ СИСТЕМЕ (который включает в себя ссылки):

• основные понятия

• наши партнеры

НОВОСТИ

ДЕРЖАТЕЛЯМ (который включает в себя ссылки):

• Виды дисконтных карт

• Преимущества

• Буклет

• Правила дисконтной системы

ПАРТНЕРАМ (который включает в себя ссылки):

• Преимущества

• Буклет

• Система скидок

• Дополнительное размещение

• Faq

КОНТАКТЫ

Вертикально справа будут размещены навигационные ссылки для четырех разделов и строка поиска.

РАЗДЕЛ «ТИПОГРАФИЯ»

Будет содержать информацию об услугах цифровой типографии, т.е перечень услуг, наглядные фотографии и образцы работ, общие характеристики, контактную информацию (адреса, телефоны, е-mail). Также в разделе будут размещаться прайс листы с возможностью скачивания их в excel формате.

РАЗДЕЛ «ФОТОСТУДИЯ»

Будет содержать информацию об услугах фотостудии, характеристики и краткое опиисание, портфолио, контактную информацию (адреса, телефоны, е-mail).