Разработка, продвижение сайтов компании, сопровождение, рекламные кампании, написание текстов и статей для порталов. Создание промо-сайтов и визиток компании, изготовление как авторского, так и шаблонного дизайна (зависит от бюджета). Разработка промо-программ, верстка каталогов (для ...
Разработать сайт
Разработать сайт под ключ:
Бриф на разработку сайта
от Издательского Дома «Город»
Тел. 3796548, 2547859, 2395026
e-mail: [email protected]
Домен сайта: www.gorod.kz
Общие характеристики сайта:
Тип сайта – корпоративный.
Сбор статистики, счетчики посещений.
Предусматривать место под баннерную рекламу.
Использование Flash-анимации, на главной странице .
Назначение Сайта:
Основным назначением сайта является создание официального представительства компании в сети Интернет.
Цель создания Сайта:
Целью создания Сайта является обеспечение информационного присутствия компании в сети Интернет и предоставление информации о выпускаемых журналах компании, размещение информации о клиентах: их товарах и услугах.
Целевая аудитория сайта:
• Потенциальные рекламодатели.
• Бизнес-сообщество;
• Физические лица (от 16 до 50 +)
Основные задачи сайта:
1) Имиджевая (раскрывать полное представление о пяти направлениях компании)
2) Информационная (сайт должен предоставлять пользователям доступ к информации о клинтах, публикующихся в наших журналах, подробное описание их товаров и услуг, содержать рейтинг голосования и отзывы посетителей сайта)
Требования к стилистическому оформлению сайта:
Стилистическое оформление Сайта должно соответствовать корпоративному стилю компании и использовать его цветовые схемы, графические элементы (логотип) и шрифты.
Требования к системе управления контентом сайта:
Система управления контентом сайта должна обеспечить администратору сайта возможность выполнения следующих действий:
• добавление и удаление, редактирование текстов (статей);
• добавление и удаление, редактирование новостей и анонсов;
• управление отображением новостей и анонсов;
• добавление и удаление, редактирование полной информации о клиентах;
Дальнейшее работа с сайтом, (внесение обновлений) — самостоятельно.
Возможность самостоятельно добавлять и убирать страницы.
Структура и содержание страниц:
Все страницы сайта будут содержать текстовую и графическую информацию, ссылки на другие страницы и сайты. На страницах буду размещаться кнопки "возврата" к предыдущим страницам.
Навигация сайта:
Навигационное меню обудет состоиять из главного и подменю внутренних страниц.
Сайт будет разделен на 5-ть основных разделов:
1) ВЫБИРАЙ (лого выбирай);
2) ИНТЕРЬЕР (раздел интерьер будет позиционироваться на отдельном домене domik.kz, вход на этот раздел будет осуществляться с основного домена gorod.kz (лого интерьер);
3) ДИСКОНТ (монетка);
4) ТИПОГРАФИЯ (лого город);
5) ФОТОСТУДИЯ;
Данные разделы должны содержать перекрестные ссылки, перекликаться между собой, т.е. С любого раздела можно зайти на оставшиеся четыре. Ссылка на каждый раздел будет выглядеть в виде логотипа. Ссылка на текущий (выбранный) раздел должна быть визуально выделена относительно других. А также содержать строку для поиска.
Подробное описание каждого раздела и его элементов приводиться ниже.
Навигация по разделам: (кроме раздела ДИСКОНТ):
Каждый раздел будет содержать следующие меню:
1. ГЛАВНАЯ
2. О ЖУРНАЛЕ
3. ПРАЙС-ЛИСТ
4. РАСПОСТРАНЕНИЕ
5. КОНТАКТЫ
Ссылка ГЛАВНАЯ — должна формировать имидж успешной компании.
Ссылка О ЖУРНАЛЕ — дожлна донести полную информацию о журнале (анонсы, горячие нововти, описание)
Ссылка ПРАЙС-ЛИСТ - должна содержать ссылку для скачивания прайс-листа.
Ссылка РАСПОСТРАНЕНИЕ - будет содержать подробный адрес.
Ссылка КОНТАКТЫ - будет содержать информацию о контактах компании, телефоны, электронные адреса.
Предварительная структура сайта, список разделов и подразделов сайта:
РАЗДЕЛ «ВЫБИРАЙ»
Информация в данном разделе будет разделена на 2 основных направления: статьи и клиенты.
На главной странице данного раздела будет размещаться логотип журнала, горизонтально будут располагаться ссылки под названием: Главная, О журнале, Прайс-лист, Распостранение, Контакты, эти ссылки будут содержать соответствующую текстовую и графическую информацию. Также на главной странице будет размещаться горячая информация о новом номере и его основных разделах, последние новости, информация о розыгрышах и победителях.
Вертикально, слева, будет представлены ссылки на основные подразделы журнала, а имеено:
• Новости города,
• Всегда в курсе,
• Стиль жизни,
• Театры и концертные залы,
• Выставки и музеи,
• Экспертиза,
• Киноафиша,
• Кинопремьеры,
• Бары, рестораны,
• Ночные клубы,
• Досуг,
• Дальние страны,
• Праздник на заказ,
• Спорт,
• Здоровье,
• Мир красоты,
• Книги,
• Мобильники,
• Цвет и звук,
• Астрологический прогноз
Данные ссылки делятся на 3 части:
• на подстраницы;
• на функциональные элементы;
• на файлы для загрузки (прайс-листы) и перекрёстные ссылки как внутри сайта так и на другие сайты.
Каждый подраздел будет содержать информацию, соотвествующую данному, фотографии, статьи, также координаты клиентов, с подробным описанием их товаров и услуг.
Информация о клиентах будет подробно представлена и будет размещаться по характеристикам, например:
рубрика Ресторан будет содержать:
Название ресторана
Адрес:
Расписание работы:
Телефон:
Особенности
Вход:
Кредитные карты:
Музыка:
Парковка:
Развлечения:
Специальные:
Кухня:
Меню:
Предложения:
Сумма счета:
Услуги:
а также содержать рейтинг голосования пользователей и их отзывы, опубликованные под вышеуказанным местом на сайте . Пример http://kiev.afisha.ua/restaurant/z6049
Аналогичные примеры, сайты — http://kiev.afisha.ua/restaurant/ http://almata.menu.kz/transformer/action__pv/id__382408.html
Также в данном разделе будут размещаться прайс листы с возможностью скачивания их в excel формате.
РАЗДЕЛ «ИНТЕРЬЕР» www.domik.kz
Вход в данный раздел будет осуществляться с основного домена www.gorod.kz
Информация в данном разделе будет разделена на два основных направления: статьи и клиенты.
На главной странице данного раздела будет размещаться логотип журнала, горизонтально будут располагаться ссылки под названием: Главная, О журнале, Прайс-лист, Распостранение, Контакты, эти ссылки будут содержать соответствующую текстовую и графическую информацию. Также на главной странице будет размещаться горячая информация о новом номере и его основных разделах, последние новости, информация о розыгрышах и победителях.
Вертикально будет представлены ссылки на основные подразделы журнала:
• Здесь и сейчас,
• С миру по нитке,
• Точка зрения,
• Тенденция,
• Аксессуары,
• Ликбез,
• Экспертиза,
• Детали,
• Просто и удобно,
• Дело Мастера,
• Событие,
• Личное дело,
• Мебель,
• Детали,
• Classified,
• Справочник.
Даные ссылки делятся на 3 части:
• на подстраницы;
• на функциональные элементы;
• на файлы для загрузки (прайс-листы) и перекрёстные ссылки как внутри сайта так и на другие сайты.
Каждый подраздел будет содержать текстовую и графическую информацию, соотвествующую данному, фотографии, статьи, также координаты клиентов, с подробным описанием их товаров и услуг. Информация о клиентах будет выглядеть в виде каталога производителей и будет включать в себя следующие пункты:
Название компании:
Адрес:
Телефон:
Время работы:
Адрес в internet:
E-mail:
Ниже будет представлено подробное резюме компании, и каталог моделей.
Наглядный аналогичный сайт - http://www.mebel.kz
Также в данном разделе будут размещаться прайс листы с возможностью скачивания их в excel формате.
РАЗДЕЛ «ДИСКОНТ»
Данный раздел будет содержать информацию о скидках и дисконтах наших клиентов.
На главной странице данного раздела будет размещаться логотип дисконта.
Раздел будет содержать пять основных подразделов:
О ДИСКОНТНОЙ СИСТЕМЕ (который включает в себя ссылки):
• основные понятия
• наши партнеры
НОВОСТИ
ДЕРЖАТЕЛЯМ (который включает в себя ссылки):
• Виды дисконтных карт
• Преимущества
• Буклет
• Правила дисконтной системы
ПАРТНЕРАМ (который включает в себя ссылки):
• Преимущества
• Буклет
• Система скидок
• Дополнительное размещение
• Faq
КОНТАКТЫ
Вертикально справа будут размещены навигационные ссылки для четырех разделов и строка поиска.
РАЗДЕЛ «ТИПОГРАФИЯ»
Будет содержать информацию об услугах цифровой типографии, т.е перечень услуг, наглядные фотографии и образцы работ, общие характеристики, контактную информацию (адреса, телефоны, е-mail). Также в разделе будут размещаться прайс листы с возможностью скачивания их в excel формате.
РАЗДЕЛ «ФОТОСТУДИЯ»
Будет содержать информацию об услугах фотостудии, характеристики и краткое опиисание, портфолио, контактную информацию (адреса, телефоны, е-mail).
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