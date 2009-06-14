Нужен клон сайта flashplayer.ru + модификация

Здравствуйте

В данный момент идет подготовка к запуску равлекательного проекта, одним из первых разделов которого будут являться flash игры.

Очень понравилась концепция сайта flashplayer.ru хотелось бы повторить подобное + привнести свое видение.

Как такового ТЗ в данный момент нет есть желание скопировать весь функционал сайта и запустить на своем сайте подобное.

Интересует цена и на какой системе управления будет реализован проект.