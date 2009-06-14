Сайт Модельного агентства

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Закрыт23 заявки321 просмотр

Требуется исполнение сайта "под ключ" для модельного агентства - движок + дизайн.

Если в Вашем портфолио есть аналогичные исполненные проекты - с удовольствием ознакомлюсь и с большей вероятностью размещу заказ именно у Вас.

Предлагайте также Ваши цены за работу.

ICQ 330694556

16 лет назад
vipden
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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