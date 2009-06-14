Сайт Модельного агентства

Требуется исполнение сайта "под ключ" для модельного агентства - движок + дизайн.

Если в Вашем портфолио есть аналогичные исполненные проекты - с удовольствием ознакомлюсь и с большей вероятностью размещу заказ именно у Вас.

Предлагайте также Ваши цены за работу.

ICQ 330694556