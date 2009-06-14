Создание сайтов-сателлитов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок329 просмотров

Требуется создание сайтов-сателлитов, имитирующих интернет-магазины, что-то подобное - www.serpentor.ru

Общее количество страниц на одном сайте - не менее 500. На каждый сайт требуется установка кода sape.ru

Дизайн шаблонный... идеально, если бы была возможность прикручивать шаблоны от TemplateMonster.

Тематики коммерческие: бизнес, финансы, медицина, авто, туризм, страхование.

Общее количество сайтов - 100 шт (для начала). В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Или куплю скрипт интернет-магазина с автонаполнением (автопарсингом).

От вас - примеры в обязательном порядке. Предложения и контакты в ПМ.

16 лет назад
myoda
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать web-сайт

    $100

    Начинающей гейм-студии нужен веб-сайт. Бюджет минимальный. Подход креативный. Использование мультипликации. Есть идеи. ТОЛЬКО УКРАИНА!!! ТОЛЬКО КИЕВ!!!

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт под ключ на JOOMLA.

    Издательству необходимо создать несколько новостных сайтов на движке JOOMLA. Имеется понравившиеся шаблоны которые необходимо переработать под нас. Функционал сайта должен включать: Форум, Голосование, Регистрация, Сайты друзей, Количество посетителей на сайте, Комментарии к ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт художника

    Задача - создать сайт на ваше усмотрение где и какой, чисто для портфолио. Художник - пенсионер, ему уже за 70 лет. Оплата - процент с продажи его картин. Я чисто представляю проект, ничего с ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интернет-магазин

    $250

    Нужно сделать интернет-магазин. Тематика - моддинг. Должно присутствовать - каталог продуктов, корзина, новости, контакты.

    Сайты «под ключ»51 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal

    $1500

    Компания Вебекс (webex.com.ua, futurevision.com.ua) ищет команду web-программистов для работы над проектом с использованием технологий PHP/Drupal. В приложении краткое описание проекта. ТЗ будет разрабатываться (нами). Требования к кандидатам: ...

    AJAXDrupalPHP
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание интернет-магазина (интернет-портала).

    Нужно создать интернет магазизин(смесь с поталом). Онлайн магазин вещей, несколько различных конструкторов для создания товара, различные радакторы и т. д. Магазин будет писаться с нуля. Или можно купить готовый магазин и переработать, а необходимые ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад