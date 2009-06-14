Требуется создание сайтов-сателлитов, имитирующих интернет-магазины, что-то подобное - www.serpentor.ru

Общее количество страниц на одном сайте - не менее 500. На каждый сайт требуется установка кода sape.ru

Дизайн шаблонный... идеально, если бы была возможность прикручивать шаблоны от TemplateMonster.

Тематики коммерческие: бизнес, финансы, медицина, авто, туризм, страхование.

Общее количество сайтов - 100 шт (для начала). В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Или куплю скрипт интернет-магазина с автонаполнением (автопарсингом).

От вас - примеры в обязательном порядке. Предложения и контакты в ПМ.