Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2020 год в стиле Аниме. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в ...
- $30Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $30
Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2020 год в стиле Аниме. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в ...Завершен4 года назад
Нужно записать видео с экрана. Два курса с getcourse.ru, всего 19 видеороликов. Доступ есть. Нужно для личного пользования. Сделал бы сам, но компьютер еле тащит) Оплата в ЯД.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2019 год в стиле Аниме. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в ...Завершен5 лет назад
- $30
Нужно сверстать в html лендинг по образцу http://womanwm.ru/ . Немного изменить цвета и картинки. Если получится натянуть сайт на CMS (хотя бы на WP) - отлично. Если это трудозатратно, то сойдёт и html. Оплата QIWI иля ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить ...Завершен6 лет назад
- $10
Нужно написать модуль вывода новостей для существующего сайта www.time-innov.ru . Справа от мелькающего окна должно выводиться 3-5 последних новостей. PHP, естественно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Дизайн-макет футболки волонтёра (добровольца) благотворительного проекта помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата "ДОБРЫЙ ДЕНЬ". Лицевая сторон: логотип организации (прилагается) и название проекта. Нужно красиво скомпоновать логотип со шрифтами. Не обязательно писать всё подробно и официозно. Задняя ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Дизайн-макет футболки волонтёра (добровольца) благотворительного проекта помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата "ДОБРЫЙ ДЕНЬ". Лицевая сторон: логотип организации (прилагается) и название проекта. Нужно красиво скомпоновать логотип со шрифтами. Не обязательно писать всё официозно. Задняя сторона: слоган проекта: ...Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Макет карманного календаря в стиле Анимэ Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!» Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!» Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме веселья, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Нужно сделать дизайн макета карманного календарика на 2016 год. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта. Слоган проекта - «Календарик на удачу!» Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме веселья, озорства, детства, добра. Техзадание в ...Завершен8 лет назад
Ищем человека способного скрупулёзно разработать/проработать грамотное логичное понятное ТЗ для клона сайта www.na-starte.com Требуется учесть весь (!) функционал, а также провести анализ основных порталов-конкурентов (boomstarter.ru, planeta.ru и т.д.) на предмет обнаружения дополнительных фишек и возможностей для ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно создать краудфандинговую платформу, аналогичную boomstarter.ru, na-starte.com, planeta.ru. На 1C-Битрикс. Полностью, "по ключ". Функционал, дизайн, админка и пр. Присылайте в личку цены и сроки.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Дано следующее: благотворительный фонд, имеющие некоторое количество социальных и благотворительных проектов. Для одного из них хотим найти финансирование на краудфандинговых платформах (Планета.ру, Бумстартер). Для этого необходимо написать статью - описание, легко и непринужденно передающую суть ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Нужно сделать дизайн макета карманного календарика на 2015. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта «СПАСИ МЕНЯ». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме детства, добра, помощи детям и пр. Техзадание в прикрепленных ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Требуется написать систему поиска удаленных аккаунтов livejournal.com Пока сам не могу сориентироваться по алгоритму, требуется подсказка исполнителя. 1. Парсинг страницы http://www.livejournal.com/misc/expunged_list.bml 2. Парсинг профилей топовых блогеров и сообществ. Краткое ТЗ: Система предназначена для поиска и проверки удаленных аккаунтов livejournal.com 1. Подбирается ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разобраться и доработать серверный скрипт. Скрипт представляет из себя прозрачный прокси, зеркалирующий содержимое выбранного сайта. Проблема в том, что зеркалируется всё содержимое сайта, в том числе и внешние ссылки (ссылки на сторонний сайт). Нужно иметь возможность их ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно создать универсальный парсер каталогов для поиска новых сайтов. --- МиниТЗ: Пользователь задает адрес каталога, который нужно распарсить. Скрипт 1. ходит по ссылкам 2. отбирает самостоятельные домены 3. проверяет, есть на них сайт 4. если есть, считает, сколько у сайта страниц, сколько ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Дано следующее: есть некоторое количество сайтов, написанных на чистом HTML, требуется их подготовить к продаже на ссылочных биржах. В связи с этим требуется помощник(и) вебмастера, готовый это дело осуществить. Вкратце, механизм работы следующий: 1. получаете от меня ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад