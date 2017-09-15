myoda

Павел Антонов myoda

 
49 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Макет карманного календаря в стиле Аниме

    $30

    Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2020 год в стиле Аниме. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Макет карманного календаря в стиле Аниме

    $30

    Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2020 год в стиле Аниме. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Запись видео с экрана

    Нужно записать видео с экрана. Два курса с getcourse.ru, всего 19 видеороликов. Доступ есть. Нужно для личного пользования. Сделал бы сам, но компьютер еле тащит) Оплата в ЯД.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Макет карманного календаря в стиле Аниме

    $30

    Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2019 год в стиле Аниме. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка лендинга

    $30

    Нужно сверстать в html лендинг по образцу http://womanwm.ru/ .  Немного изменить цвета и картинки. Если получится натянуть сайт на CMS (хотя бы на WP) - отлично. Если это трудозатратно, то сойдёт и html. Оплата QIWI иля ...

    HTML
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет карманного календаря в Анимэ

    $30

    Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн-макет футболки волонтёра благотворительного проекта

    $50

    Дизайн-макет футболки волонтёра (добровольца) благотворительного проекта помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата "ДОБРЫЙ ДЕНЬ". Лицевая сторон: логотип организации (прилагается) и название проекта. Нужно красиво скомпоновать логотип со шрифтами. Не обязательно писать всё подробно и официозно. Задняя ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн-макет футболки волонтёра благотворительного проекта

    $50

    Дизайн-макет футболки волонтёра (добровольца) благотворительного проекта помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата "ДОБРЫЙ ДЕНЬ". Лицевая сторон: логотип организации (прилагается) и название проекта. Нужно красиво скомпоновать логотип со шрифтами. Не обязательно писать всё официозно. Задняя сторона: слоган проекта: ...

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет карманного календаря в стиле Анимэ

    $40

    Макет карманного календаря в стиле Анимэ Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!» Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет карманного календаря в стиле Анимэ.

    $40

    Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!» Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме веселья, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Макет карманного календарика на 2016 год

    $25

    Нужно сделать дизайн макета карманного календарика на 2016 год. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта. Слоган проекта - «Календарик на удачу!» Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме веселья, озорства, детства, добра. Техзадание в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • ТЗ для краудфандинговой платформы

    Ищем человека способного скрупулёзно разработать/проработать грамотное логичное понятное ТЗ для клона сайта www.na-starte.com Требуется учесть весь (!) функционал, а также провести анализ основных порталов-конкурентов (boomstarter.ru, planeta.ru и т.д.) на предмет обнаружения дополнительных фишек и возможностей для ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описание социальногоо проекта

    $50

    Дано следующее: благотворительный фонд, имеющие некоторое количество социальных и благотворительных проектов. Для одного из них хотим найти финансирование на краудфандинговых платформах (Планета.ру, Бумстартер). Для этого необходимо написать статью - описание, легко и непринужденно передающую суть ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн карманного календарика на 2015

    $25

    Нужно сделать дизайн макета карманного календарика на 2015. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта «СПАСИ МЕНЯ». Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме детства, добра, помощи детям и пр. Техзадание в прикрепленных ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Система поиска удаленных аккаунтов livejournal.com

    $250

    Требуется написать систему поиска удаленных аккаунтов livejournal.com Пока сам не могу сориентироваться по алгоритму, требуется подсказка исполнителя. 1. Парсинг страницы http://www.livejournal.com/misc/expunged_list.bml 2. Парсинг профилей топовых блогеров и сообществ. Краткое ТЗ: Система предназначена для поиска и проверки удаленных аккаунтов livejournal.com 1. Подбирается ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт на PHP

    $100

    Требуется разобраться и доработать серверный скрипт. Скрипт представляет из себя прозрачный прокси, зеркалирующий содержимое выбранного сайта. Проблема в том, что зеркалируется всё содержимое сайта, в том числе и внешние ссылки (ссылки на сторонний сайт). Нужно иметь возможность их ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Универсальный парсер каталогов

    $250

    Нужно создать универсальный парсер каталогов для поиска новых сайтов. --- МиниТЗ: Пользователь задает адрес каталога, который нужно распарсить. Скрипт 1. ходит по ссылкам 2. отбирает самостоятельные домены 3. проверяет, есть на них сайт 4. если есть, считает, сколько у сайта страниц, сколько ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется помощник(и) вебмастера

    $500

    Дано следующее: есть некоторое количество сайтов, написанных на чистом HTML, требуется их подготовить к продаже на ссылочных биржах. В связи с этим требуется помощник(и) вебмастера, готовый это дело осуществить. Вкратце, механизм работы следующий: 1. получаете от меня ...

    HTML
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Макет карманного календаря в стиле Аниме
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Обратился к топ-дизайнеру - получил топ-результат) Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Макет карманного календаря в стиле Аниме
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Очень нравится работать с Сергеем. Сотрудничаю уже ни один раз. Всё чётко, быстро, профессионально. Сергей выхватывает суть проекта и украшает его своим творчеством.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Макет карманного календаря в стиле Аниме
После работы с Павлом остались только положительные эмоции. Четкое ТЗ, правки по делу, поддержка во всех рабочих моментах. Приятно общаться и сотрудничать. Рекомендую! Буду рад новым проектам.
Сергей - потрясающий дизайнер. Мгновенно ухватил суть заказа, показал несколько вариантов, сделал нужные исправления, и всё это буквально за день из заявленных трёх. Как я не пытался испортить работу Сергея своими правками, лучше того варианта, который он предложил первоначально, не оказалось. В общем, респект и уважуха!)
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Макет карманного календаря в стиле Аниме
Очень доволен работой с Павлом, четко составленное ТЗ, мгновенная оплата, оперативная обратная связь. Все супер!
С Евгением прекрасно работать. Идею схватил на лету, минимум времени на обсуждение, и вот уже готовый результат. Меня всё устроило, рекомендую Евгения как отличного специалиста.
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Макет карманного календаря в Анимэ
Очень позитивный заказчик и проект. Буду рада работать еще с Павлом.
Отлично поработали с Татьяной. Рекомендую!
Ответный отзыв