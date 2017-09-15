Нужно сверстать в html лендинг по образцу http://womanwm.ru/ . Немного изменить цвета и картинки. Если получится натянуть сайт на CMS (хотя бы на WP) - отлично. Если это трудозатратно, то сойдёт и html. Оплата QIWI иля ...