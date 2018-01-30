Макет карманного календаря в Анимэ

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок436 просмотров

Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ.

Размер 70х100 со скруглением углов.

Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!».

Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме веселья, озорства, детства, добра.

Техзадание в прикрепленных файлах. Логотип пришлю в процессе общения.

Оплата предпочтительней в Яндекс.Деньги.

7 лет назад
myoda
Павел 
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Отлично поработали с Татьяной. Рекомендую!
Очень позитивный заказчик и проект. Буду рада работать еще с Павлом.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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