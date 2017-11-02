Нужен макет для раздаточного материала формата А3:

один разворот:

1) слева про динамический ремаркетинг (макет прилагаю - нам не нравятся его цвета -они сейчас не в деловом стиле),

2) справа - про Автоворонку в Фейсбуке (текст прилагаю также).