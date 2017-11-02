Нужен дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки240 просмотров

Нужно сделать проекцию вагонов (3 вида) ,  вид и перспектива имеется в образце.

Нужно по образцу сделать дизайн , от Вас сроки и стоимость.

Если есть возможность(не обязательно, но будет плюсом) укажите в ответе что можете сделать для данного макета imagemap.

8 лет назад
Vlad_Star
Влад 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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