Нужен дизайнер

Нужно сделать проекцию вагонов (3 вида) , вид и перспектива имеется в образце.

Нужно по образцу сделать дизайн , от Вас сроки и стоимость.

Если есть возможность(не обязательно, но будет плюсом) укажите в ответе что можете сделать для данного макета imagemap.