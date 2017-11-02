Крупнейший в мире производитель киберспортивных кресел DXRacer объявляет конкурс на создание цветовой схемы кресла для модели DXRacer-Russia. Бренд DXRacer известен по всему миру: начиная с Северной Америки и Европы и заканчивая тихоокеанскими островами. ...
Нужен дизайнер
Нужно сделать проекцию вагонов (3 вида) , вид и перспектива имеется в образце.
Нужно по образцу сделать дизайн , от Вас сроки и стоимость.
Если есть возможность(не обязательно, но будет плюсом) укажите в ответе что можете сделать для данного макета imagemap.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
флайр А5 оформить по композиции и чувством вкуса Брошюра: то что подчеркнуто отдельно выделять. То что зачеркнуто, это комментарии, в брошюру не заносить. Передняя сторона: ROOMOUT.DE - EARN ...Завершен7 лет назад
Дизайн и верстка White Paper https://drive.google.com/file/d/0BzQEkIMgvcJ_VEt1elczbnZmSk0/view срок 3 дня.Завершен8 лет назад
- $15
Сделать креативный дизайн визитки https://www.rusnakbg.com/ Работаю по плану, вы делаете визитку но с другими именами или вводным знаком, я подтверждаю и плачу.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать макет визиткиДизайн продукции13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать оригинал-макет квартального календаря для компании: постер, рекламные модули, модуль контактов. Жду предложений и вопросов.Завершен7 лет назад
- $17
Нужно создать рекламный сертификат в формате А5 в стиле сайта. В листовке указать - корпусная мебель по Вашим размерам, только качественная мебель, гарантия от 12 мес, выезд замерщика в удобное время. Сам сертификат будет подарочным на скидку ...Дизайн продукции25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать листовку А5 - двухстороннюю. С интересным дизайном, изображениями с одной стороны и с описанием группы товаров с другой стороны. Тексты и фото товаров предоставим. Работаем до получения полного результата. ...Дизайн продукции27 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн контейнера для утилизации батарей. Сроки сжатые, чем быстрее тем лучше. Пишите пожалуйста в проекте примерную стоимость работы, макет который берется за основу во вложении. Все вопросы в ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать проект по созданию промостойки для маникюрногосалона. В проекте должен быть общий вид промостойки, вид с боку, сзади, цветовое решениеДизайн продукции6 заявокЗакрыт7 лет назад