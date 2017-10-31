Создать рекламный сертификат

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт25 заявок271 просмотр

Нужно создать рекламный сертификат в формате А5 в стиле сайта. В листовке указать - корпусная мебель по Вашим размерам, только качественная мебель, гарантия от 12 мес, выезд замерщика в удобное время. Сам сертификат будет подарочным на скидку 10% и бесплатную установку и доставку.

8 лет назад
andrei_evgrafov
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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