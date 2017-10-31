Нужно сделать листовку А5 - двухстороннюю. С интересным дизайном, изображениями с одной стороны и с описанием группы товаров с другой стороны.

Тексты и фото товаров предоставим. Работаем до получения полного результата.

Если не согласны с бюджетом, пишите свой.

Пример дизайна, на который ориентируемся, во вложении.

Напишите в отклике "Задание прочитано, все понятно", чтобы понимать, что вы подписались на задание не на автомате.